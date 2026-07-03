Gjermania shkarkon Julian Nagelsmannin, Jurgen Klopp kandidati kryesor për trajner të ri të Gjermanisë
Julian Nagelsmann është shkarkuar nga detyra e trajnerit të Gjermanisë pas dështimit të ekipit kombëtar në Kupën e Botës 2026.
Federata Gjermane e Futbollit ka vendosur ta bëjë këtë, raportoi gazeta Bild, dhe Fabrizio Romano e konfirmoi.
Burimi i fundit njoftoi disa ditë më parë se Jurgen Klopp është gati të marrë përsipër detyrën e trajnerit të Gjermanisë, duke i dhënë fund një pauze dyvjeçare nga detyra e trajnerit.
Nagelsmann u punësua në verën e vitit 2023 për t’i dhënë fund serisë së dështimeve të Gjermanisë ose, në rastin më të mirë, dështimeve në turne të mëdha, por ai ia doli ta bënte këtë vetëm pjesërisht në Kampionatin Evropian dy vjet më parë. Më pas, ata u eliminuan në çerekfinale nga Spanja, kampionët e ardhshëm të Evropës.
Kupa aktuale e Botës supozohej të shënonte rikthimin e Gjermanisë në formën më të mirë, pasi “Elf” i mbyllën dy turnetë e fundit me eliminime nga faza e grupeve. Për një kampion bote të katërfishtë, kjo është për të ardhur keq, por në këtë Kupë Bote nën drejtimin e Nagelsmann, ata e përmirësuan vetëm pak atë rekord.
Gjermania mundi Kuraçaon (7-1) dhe Bregun e Fildishtë (2-1) në grup, përpara se të humbiste ndaj Ekuadorit (1-2). Në ndeshjen e parë të raundit eliminator kundër Paraguait, pas një barazimi 1-1, Gjermania u eliminua me penallti 4-5.
Kjo shkaktoi zemërim midis tifozëve dhe publikut, dhe pati thirrje që Nagelsmann të jepte dorëheqjen. Ai refuzoi, por tani është shkarkuar. Nagelsmann e ka udhëhequr Gjermaninë në 37 ndeshje. Ai ka 23 fitore, 6 barazime dhe 8 humbje, me një diferencë golash prej 90:43.