Gjermania shemb kullat 160 metra të larta të centraleve bërthamore

Gjermania shemb kullat 160 metra të larta të centraleve bërthamore

Vetëm pak sekonda zgjati, pastaj u bënë histori përfundimisht – dy kullat ftohëse 160 metra të larta të centralit bërthamor në Gundremmingen, Gjermani.

Para syve të mijëra shikuesve, të dy kullat u hodhën në erë në ora 12:00.

Aksioni zgjati vetëm 15 sekonda, pastaj u bënë histori kullat ftohëse të centralit bërthamor Gundremmingen, raportojnë mediat gjermane.

Të dy kullat, 160 metra të larta, u shembën siç ishte planifikuar, duke u zhdukur në një re të madhe pluhuri. Nga dy kolosët prej betoni të armuar mbeti vetëm një grumbull i madh rrënojash.

Ekspertëve të shpërthimit u ndihmoi edhe moti. “Me këtë mot të keq, mund të dalë vetëm një shpërthim i mirë”, tha më herët eksperti i shpërthimeve Gerd Vogel. Mjegulla nuk u shfaq, duke ofruar pamje të qarta për shpërthimin. Ndërkohë, shiu bëri që reja e pluhurit të ishte e kufizuar.

Javën e ardhshme aty do të vendoset gurthemeli për njërin nga depozituesit më të mëdhenj të energjisë me bateri në Gjermani.

Po ashtu është në plan ndërtimi i një centrali me gaz, dhe përreth Gundremmingen do të zgjerohet rrjeti i paneleve diellore.

Edhe materiali i dy kullave ftohëse do të gjejë një përdorim të ri: rrënojat do të riciklohen dhe, ndër të tjera, do të përdoren në ndërtimin e rrugëve.

Megjithatë, fundi përfundimtar i energjisë bërthamore në Gundremmingen ende nuk ka ardhur plotësisht.Në territorin e centralit ruhen ende shufrat e vjetra të karburantit bërthamor në një depo të përkohshme – derisa të gjendet një vend përfundimtar për depozitimin e tyre.

MARKETING

Të ngjajshme

Palestinezët e zhvendosur strehohen në portin e shkatërruar në Gaza

Palestinezët e zhvendosur strehohen në portin e shkatërruar në Gaza

Policia përleshet me protestuesit propalestinezë në Romë

Policia përleshet me protestuesit propalestinezë në Romë

VLEN: Në Studeniçan e mbështesim kandidatin e pavarur Azem Sadiku

VLEN: Në Studeniçan e mbështesim kandidatin e pavarur Azem Sadiku

Struga pëson humbjen e parë, Brera triumfon bindshëm

Struga pëson humbjen e parë, Brera triumfon bindshëm

Tronditet industria ruse e naftës – humb miliarda pas sanksioneve amerikane

Tronditet industria ruse e naftës – humb miliarda pas sanksioneve amerikane

Presidenti Erdogan thotë se Turqia është lojtar kyç në të gjitha ekuacionet rajonale

Presidenti Erdogan thotë se Turqia është lojtar kyç në të gjitha ekuacionet rajonale