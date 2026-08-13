Gjermania regjistron rreth 12.500 vdekje të lidhura me të nxehtin deri më tani këtë vit
Rreth 12.500 njerëz në Gjermani kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me të nxehtin deri më tani këtë vit, tha sot Instituti i shëndetit publik në vend, duke shënuar numrin më të lartë vjetor që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 2016, transmeton Anadolu.
Shifra vjen nga raporti i fundit i Institutit Robert Koch (RKI) me bazë në Berlin mbi vdekshmërinë e lidhur me të nxehtin, i cili mbulon periudhën nga 6 prilli deri më 2 gusht. Kjo do të thotë se shumë më shumë njerëz kanë vdekur nga shkaqe të lidhura me të nxehtin deri më tani këtë vit sesa në një vit mesatar të plotë.
Ndër 10 vitet e fundit, veçanërisht 2018 dhe 2019 panë një numër të lartë vdekjesh të lidhura me të nxehtin. Në vitin 2018, sipas shifrave të fundit të RKI, 9.400 persona vdiqën nga shkaqe të lidhura me nxehtin. Në vitin 2019, shifra ishte 7.700.
Numri i përgjithshëm i vdekjeve të lidhura me të nxehtin këtë vit mund të jetë edhe më i lartë se sa raportohet. Sipas RKI, ky është vetëm një vlerësim konservativ.
Ka pasur një numër veçanërisht të lartë të vdekjeve të lidhura me të nxehtin këtë vit në dy shtetet gjermane të Saarland dhe Rheinland-Pfalz. Vdekshmëria e lidhur me të nxehtin në të dy shtetet ishte përkatësisht 43.4 dhe 38.7 vdekje për 100 mijë banorë. Në shkallë vendi, shifra ishte 15 për 100 mijë banorë.
– I nxehti prek më shumë të moshuarit
I nxehti është veçanërisht i rrezikshëm për personat e moshuar. Rreth 6.300 vdekje u regjistruan në mesin e atyre të moshës 85 vjeç e lart. Më shumë se 3.100 nga njerëzit që vdiqën janë midis 75 dhe 84-vjeç dhe pak më pak se 1.900 ishin midis 65 dhe 74-vjeç. Ndërsa rreth 1.200 vdekje u regjistruan në mesin e njerëzve nën 65-vjeç.
Ndikim të rëndësishëm pati edhe vala e fortë e të nxehtit në fund të qershorit. RKI vlerëson se rreth 9.600 njerëz vdiqën nga shkaqe të lidhura me të nxehtin vetëm gjatë javës 22-28 qershor. Në shumë pjesë të Gjermanisë, temperaturat gjatë atyre ditëve lëviznin rreth 40 gradë Celsius.
Sipas RKI, një rritje në vdekshmërinë e lidhur me të nxehtin zakonisht bëhet e dukshme kur temperatura mesatare javore arrin 20 gradë Celsius, e llogaritur duke përdorur temperaturat ditore dhe të natës gjatë një jave. Gjatë javës nga 27 korriku deri më 2 gusht, temperatura mesatare javore mbarëkombëtare ishte 21.6 gradë Celsius.