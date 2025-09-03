Gjermania raporton shpërthim të gripit të shpendëve në veri të vendit – nuk shpëton as Portugalia
Gjermania ka raportuar një shpërthim të gripit të shpendëve H5N1 me patogjenitet të lartë në një fermë në pjesën veriore të vendit.
Kjo, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ka thënë të mërkurën Organizata Botërore për Shëndetin e Kafshëve (WOAH).
Përhapja e gripit të shpendëve, i njohur zakonisht si grip shpendësh, ka ngritur shqetësime midis qeverive dhe industrisë së shpendëve pasi shkatërroi tufat në të gjithë botën vitet e fundit, duke ndërprerë furnizimin, duke nxitur çmime më të larta të ushqimeve dhe duke rritur rrezikun e transmetimit tek njerëzit.
Virusi H5N1 u zbulua në një tufë prej 2,800 pulash pjellëse në qytetin Schenefeld, duke shkaktuar ngordhjen e 100 zogjve, tha WOAH me seli në Paris, duke cituar një raport nga autoritetet gjermane.
Ndërkohë edhe Portugalia raportoi një shpërthim të gripit të shpendëve shumë patogjene midis shpendëve të fermave.
Virusi H5N1 u zbulua në një tufë prej 257,650 rosash në qytetin Samora Correia pranë Lisbonës, duke shkaktuar ngordhjen e 1,011 shpendëve, tha WOAH me seli në Paris, duke cituar një raport nga autoritetet portugeze. /Telegrafi/