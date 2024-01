Gjermania prezanton një javë pune katërditore, pagat do të mbeten të njëjta

Eksperimenti në të cilin do të jenë 45 kompani do të zgjasë gjashtë muaj dhe punonjësit do të ruajnë pagat e tyre aktuale pavarësisht orëve të reduktuara, raporton Bloomberg. Qëllimi i këtij eksperimenti është të testojë nëse pretendimet e sindikatave se njerëzit që punojnë më pak janë jo vetëm më të lumtur apo më të shëndetshëm, por edhe më efikas në punën e tyre.

“Jam absolutisht i bindur se investimi në një biznes të ri shpërblehet sepse rrit mirëqenien dhe motivimin, dhe rrjedhimisht efikasitetin,” tha Soren Fricke, bashkëthemelues i firmës së planifikimit të ngjarjeve Solidsense, një nga 45 firmat që do të jenë pjesë e studim.

“Java katërditore, nëse funksionon, nuk do të na kushtojë asgjë në planin afatgjatë”, shton ai.

Kriza në tregun e punës në Gjermani

Projekti thekson një ndryshim më të gjerë që po ndodh në tregun gjerman të punës, ku mungesa e punëtorëve të kualifikuar po ushtron presion mbi firmat për të mbushur gradat e tyre. Mungesa, së bashku me inflacionin e lartë, ka inkurajuar punëtorët në të gjitha industritë të kërkojnë paga më të larta dhe të ruajnë fleksibilitetin dhe pavarësinë që kanë fituar gjatë pandemisë.

Mosbalancimi nxit tensionet midis punëdhënësve dhe punëtorëve. Drejtuesit gjermanë të trenave janë në grevë prej gjashtë ditësh, duke kërkuar që Deutsche Bahn të reduktojë orët javore të punës nga 38 në 35 orë pa ulur pagat.

Sindikata e të punësuarve në sektorin e ndërtimit kërkon një rritje prej 20 për qind për një pjesë të madhe të punëtorëve të saj, nga të cilët janë rreth 930 mijë në total. Disa ekonomistë paralajmërojnë se masa mund të nxisë inflacionin.

Sipas sondazhit të vitit të kaluar të lobeve të industrisë, gjysma e kompanive gjermane të paktën pjesërisht nuk janë në gjendje të plotësojnë vendet vakante. Gjigandi i softuerit SAP SE ndaloi së kërkuari diploma universitare nga aplikantët për punë në vitin 2022, ndërsa gjigandi i pasurive të paluajtshme Vonovia SE punësoi njerëz nga Kolumbia vitin e kaluar për t’u marrë me mungesat e fuqisë punëtore.

Bloomberg shkruan se problemi mund të përkeqësohet. Deri në vitin 2034, më shumë se shtatë milionë njerëz do të largohen nga tregu gjerman i punës për shkak të një kombinimi të rënies së numrit të lindjeve dhe plakjes së popullsisë.

“Unë mund të ndërhyj dhe të pozicionohem si një punëdhënës modern ose thjesht të them se të gjithë duhet të punojmë më shumë dhe të vij në një situatë ku nuk do të kem më askënd që të punojë për mua,” shpjegon Henning Roeper, CEO i Eurolam, një prodhues. në dritare.

Në vitin 2022, gjermanët humbën mesatarisht 21.3 ditë pune

Entuziazmi i ulët i punëtorëve i kushton ekonomisë globale 8.1 miliardë euro në vit, ose nëntë për qind të PBB-së botërore, sipas një sondazhi të Gallup.

Eksperimenti drejtohet nga organizata jofitimprurëse e Zelandës së Re 4 Day Week Global dhe thotë se punëtorët që do të punojnë më pak për të njëjtën pagesë gjatë studimit duhet të mbeten të paktën po aq efikas, nëse jo më efikas.

Përveç rritjes së produktivitetit, firmat pritet të përfitojnë nga një reduktim i mungesave të kushtueshme për shkak të stresit, sëmundjes dhe djegies. Në vitin 2022, gjermanët humbën mesatarisht 21.3 ditë punë, duke rezultuar në një humbje prej 207 miliardë eurosh, sipas të dhënave nga Instituti Federal për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë.

Mbështetësit e këtij eksperimenti theksojnë se risia mund të tërheqë staf të ri në Gjermani, një vend i cili, sipas Eurostat, tashmë ka pjesën më të madhe të punonjësve me kohë të pjesshme në BE.

Megjithëse Gjermania ka deri tani produktivitetin më të madh ekonomik në Evropë, mungesa e investimeve në inovacion dhe dixhitalizim ka penguar rritjen e produktivitetit. Pa përmirësime në këto fusha, nuk ka gjasa që punëtorët gjermanë të përjetojnë rritje të konsiderueshme të produktivitetit thjesht duke reduktuar orët e punës, sipas Enzo Weber, një ekonomist në Institutin e Nurembergut për Kërkimin e Tregut të Punës.

Ekonomisti i Bloomberg, Martin Ademer është dakord, duke thënë se efikasiteti për orë do të rritet, por kjo rritje nuk do të kompensojë uljen e pagave për orë.

Kundër është ministri i Financave, i cili thotë se bie ndesh me rritjen dhe progresin ekonomik të vendit

Christian Lindner, ministri i financave i Gjermanisë dhe anëtar i Partisë Demokratike të Lirë, kritikoi vendimin e kompanive gjermane, duke thënë se një javë më e shkurtër pune do të rrezikonte rritjen ekonomike dhe përparimin e Gjermanisë.

Por ithtarët e idesë thonë se studimet e mëparshme në SHBA dhe Kanada kanë treguar se përfitimet e efikasitetit janë të mundshme. Punëtorët raportuan një përmirësim të përgjithshëm të shëndetit të tyre dhe asnjë kompani nuk u kthye në javën pesëditore të punës.

Britania kishte një eksperiment të ngjashëm në të cilin morën pjesë 61 kompani, ata kishin performancë të mirë në punë dhe pushimi mjekësor u ul me 65 për qind. Në Portugali, rreth 20 përqind e punëtorëve thanë gjithashtu se ndjeheshin më mirë dhe flinin më mirë.

Bloomberg shton se Belgjika është bërë vendi i parë evropian që ofron opsionin e një jave pune katër ditore, por me orë të barabarta javore. Japonia ka inkurajuar firmat e saj që t’u ofrojnë punëtorëve një javë më të shkurtër pune me shpresën se ata do të shpenzojnë më shumë dhe do të rrisin numrin e fëmijëve të lindur.

“Nuk funksionon gjithmonë dhe nuk është për të gjithë. Kërkon shumë kreativitet dhe fleksibilitet nga ana e kompanive. Ata vetë duhet të kuptojnë se çfarë funksionon apo jo për ta”, përfundon Jan Buhren, nga firma konsulente që bashkëpunon në eksperiment në Gjermani.

