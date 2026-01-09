Gjermania premton “solidaritet të plotë” me Danimarkën në përplasjen me SHBA-në për Grenlandën
Gjermania premtoi “solidaritet të plotë” me Danimarkën mes kërcënimeve të SHBA-së për aneksimin e Grenlandës, duke paralajmëruar se e drejta ndërkombëtare nuk duhet të tejkalohet nga politika e forcës, sipas raportimeve të mediave gjermane, transmeton Anadolu.
“E drejta ndërkombëtare zbatohet. Nuk mund të ndodhë që të mbizotërojë ligji i më të fortit. Dhe pikërisht për këtë arsye Danimarka ka solidaritetin tonë të plotë dhe ne do ta bëjmë këtë të qartë ndaj SHBA-së në çdo mundësi”, tha Zëvendëskancelari Lars Klingbeil në ditën e dytë të një takimi me dyer të mbyllura të grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate.
Në takim u trajtuan edhe zhvillime më të gjera ndërkombëtare, ndërsa Klingbeil e përshkroi situatën aktuale globale si të shënuar nga “tronditje dramatike”.
Ai tha se marrëdhëniet transatlantike, prej kohësh një shtyllë e politikës së jashtme dhe të sigurisë, po “shpërbëhen dhe ndodhen në gjendje shpërbërjeje”.
“Mund të ketë vetëm një pasojë”, tha Klingbeil duke shtuar: “Ne në Evropë tani po nxjerrim përfundimet e duhura nga kjo. Po sigurojmë sovranitetin tonë evropian”.
Gjermania më herët e kishte paralajmëruar presidentin amerikan Donald Trump lidhur me deklaratat e tij të diskutueshme për Grenlandën, duke theksuar se territori autonom i përket Danimarkës dhe se kufijtë nuk duhet të ndryshohen me forcë.
“Është plotësisht e qartë se Grenlanda është një territor i administruar në mënyrë autonome që i përket Danimarkës. Kufijtë nuk duhet të lëvizin me forcë. Territoret nuk duhet të aneksohen me forcë. Ne jemi të lidhur me parimet e së drejtës ndërkombëtare, ashtu siç janë përcaktuar në Kartën e OKB-së”, u tha gazetarëve në Berlin më herët gjatë kësaj jave zëvendëszëdhënësi i qeverisë, Sebastian Hille.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, ka shprehur vazhdimisht mbështetje për Danimarkën në përgjigje të pretendimeve të Trumpit për Grenlandën.
Trump ka shprehur në disa raste dëshirën e tij për të marrë kontrollin e Grenlandës, një territor vetëqeverisës brenda Danimarkës, dhe nuk ka përjashtuar përdorimin e forcës ushtarake.