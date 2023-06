Gjermania po përgatitet të dërgojë mbi 100 tanke Leopard 1A5 në Ukrainë këtë vit

Ministri gjerman i mbrojtjes, Boris Pistorius thotë se vendi po përgatitet të dërgojë mbi 100 tanke Leopard 1A5 në Ukrainë deri në fund të këtij viti, sipas një raporti të së përditshmes gjermane Die Welt.

“Ne nuk do të jemi në gjendje të zëvendësojmë çdo tank me aftësi të kufizuara për momentin. Ne do të vazhdojmë të furnizojmë tanket Leopard 1A5 që janë riparuar dhe deri në fund të vitit do të jenë mbi 100 të tilla”, tha ai.

