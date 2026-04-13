Gjermania: Plani i bllokadës amerikane synon portet iraniane, jo Ngushticën e Hormuzit
Gjermania tha se beson që Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) nuk po i referohen bllokadës së Ngushticës së Hormuzit, por bllokadës së porteve iraniane, transmeton Anadolu.
“Ngushtica e Hormuzit, ose e ashtuquajtura bllokadë, siç e quani ju, nuk shënon fundin e këtij procesi diplomatik; ne e interpretojmë atë si një lëvizje për të rritur presionin”, u tha gazetarëve në Berlin zëdhënësi i qeverisë gjermane, Stefan Kornelius.
Ai tha se interpretimi i Berlinit bazohej në një deklaratë nga Komanda Qendrore e SHBA-së, ose CENTCOM, e cila “nuk flet për bllokadë të Ngushticës së Hormuzit, por përkundrazi për bllokadë të porteve iraniane”.
Kornelius shtoi se ngushtica duket të jetë “një lloj mjeti negociues” për të dyja palët.
Ai tha se qeveria gjermane po “bën çdo përpjekje për të përdorur këtë presion të ri në rritje përmes kanaleve diplomatike për të arritur deeskalimin”.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi një bllokadë ndaj porteve iraniane që do të hyjë në fuqi në orën 14:00 të hënën.
Njoftimi pasoi bisedimet e rralla të drejtpërdrejta midis Washingtonit dhe Teheranit në Islamabad gjatë fundjavës që synonin t’i jepnin fund luftës që filloi më 28 shkurt, por negociatat dështuan të prodhonin një marrëveshje.