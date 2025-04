Gjermania paralajmëron BE dhe NATO: Kujdes nga Putin, ai do ju destabilizojë

Gjermania ka rritur alarmin për sulmet e mundshme ruse jo vetëm në vendin e saj, por edhe në Evropë dhe NATO. Qarqet diplomatike në aleancën e mbrojtjes në Bruksel thanë se presidenti rus Vladimir Putin do të përpiqet të “testojë NATO-n” në vitet e ardhshme. Është e paqartë nëse kjo do të ndodhë në hapësirë, në hapësirën kibernetike, në det apo në tokë, citojnë mediat gjermane, shkruan A2 CNN.

“Ai do të përpiqet të zbulojë se në çfarë niveli përshkallëzimi NATO është gati të aktivizojë Nenin 5 dhe sa e besueshme është ende ‘parandalimi kolektiv'”, tha një diplomat europian për Die Welt.

Komandanti i komandës operacionale të Bundesëehr-it, gjeneral-lejtnant Alexander Sollfrank, paralajmëroi për një rritje të veprimeve armiqësore nga regjimi i Putinit në Gjermani.

“Ne shohim forma të ndryshme të sulmeve hibride, spiunazhi, sabotimi ose ndikimi përmes dezinformimit,” tha Sollfrank në një intervistë me WELT AM SONNTAG. “Edhe nëse aktualisht nuk shohim ndonjë përgatitje konkrete për këtë, është plotësisht e padiskutueshme që ne jemi të kërcënuar me luftë në kuptimin klasik”.

Madhësia e synuar për forcat e armatosura të Rusisë është 1.5 milion ushtarë. Duhet pyetur se pse i duhet vendit një “numër kaq i madh”, theksojnë ekspertët ushtarak. Nga deklaratat e bëra nga lidershipi politik mund të nxirret përfundimi se “do të donte ta kthente kohën pas në situatën para shfaqjes së shteteve të lira në periferi ose në Bashkimin Sovjetik, të cilët më pas u bënë anëtarë të BE-së ose NATO-s”.

Të enjten dhe të premten, ministrat e jashtëm të NATO-s diskutuan në Bruksel se si mund të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes dhe të përballen me kërcënimin rus.

Në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, disa vende të NATO-s akuzuan Rusinë se po torpedon përpjekjet e SHBA-së për të arritur një armëpushim në Ukrainë. Ministrja e Jashtme Federale Annalena Baerbock tha se ofertat e Putinit për negociata nuk ishin asgjë tjetër veçse premtime boshe.

