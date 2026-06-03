Gjermania nuk arrin të sigurojë ulëse në Këshillin e Sigurimit të OKB-së mes kritikave për mbështetjen ndaj Izraelit
Gjermania nuk ka arritur të fitojë një ulëse jo të përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, një dështim i rrallë diplomatik që i atribuohet gjerësisht reagimit ndërkombëtar ndaj mbështetjes së fortë të Berlinit për Izraelin, transmeton Anadolu.
Gjermania u tejkalua nga rivalët e tij, Portugalia dhe Austria, në raundin e parë të votimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, duke humbur një nga dy ulëset e rezervuara për Grupin e Evropës Perëndimore dhe të Tjerëve për mandatin 2027-2028.
Gjatë votimit, Gjermania mori vetëm 104 vota, shumë më pak se pragu prej dy të tretash ose 127 vota i nevojshëm për fitore, ndërsa Portugalia kryesoi me 134 vota dhe Austria pasoi me 131.
Kjo është hera e parë që Gjermania dështon në përpjekjen e saj për një vend në organin më të fuqishëm të OKB-së.
Qeveria e kancelarit Friedrich Merz ka bërë fushatë intensive për këtë ulëse, duke premtuar se do ta përdorë për të mbrojtur të drejtën ndërkombëtare dhe për të mbështetur nisma që forcojnë rolin e OKB-së në paqen dhe stabilitetin global.
Megjithatë, fushata e Berlinit hasi pengesa të mëdha.
Diplomatë dhe analistë theksuan para votimit se mbështetja e pakushtëzuar e Gjermanisë për Izraelin dhe hezitimi për të mbajtur një qëndrim më të ashpër pavarësisht akuzave për krime lufte në Gaza, ishte kthyer në një pengesë të madhe që mund t’i kushtonte vota vendimtare nga shtetet anëtare.