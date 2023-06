Gjermania miraton ligjin për të tërhequr punëtorë të kualifikuar

Bundestagu miratoi këtë të premte një reformë të re të ligjit të imigracionit, e krijuar për të inkurajuar më shumë persona nga jashtë Bashkimit Evropian që të shkojnë në Gjermani për punë. “Ky projektligj siguron prosperitet në Gjermani,” tha Ministrja e Brendshme Nancy Faeser e Social Demokratëve të qendrës së majtë, ndërsa prezantoi planin e qeverisë në mëngjes, megjithëse shtoi se do të funksiononte vetëm nëse pengesat burokratike do të çmontohen gjatë zbatimit të tij, sipas DW

“Është e papranueshme që duhet të plotësoni 17 aplikime të ndryshme për të sjellë një punonjës të ri të kujdesit në vend”, tha ajo.

Partia më e madhe opozitare, aleanca konservatore e Unionit Kristian Demokrat (CDU) dhe Bashkimi Kristian Social (CSU) përshëndeti disa nga idetë e qeverisë, megjithëse ata kritikuan planet për të ulur pengesat e kualifikimit për punëtorët e huaj. Sipas Andrea Lindholz nga CSU, planet për të ulur nivelin e njohurive të nevojshme të gjuhës gjermane do të inkurajonin vetëm punëtorët me kualifikim të ulët.

Lindholz argumentoi se ligji i ri nuk do të bënte asgjë për të trajtuar atë që ajo e quajti problemin kryesor: pengesat burokratike si procedurat e gjata në konsullatat e huaja.

Ajo tha gjithashtu se planet për të hapur mundësi për azilkërkuesit që ishin tashmë në qark rrezikonin “ta kthenin procesin e azilit në një lloj mundësie të financuar nga shteti për të kërkuar punë në Gjermani”.

Projektligji prej 100 faqesh “mund të përmblidhet në një fjali”, tha ai. “Të gjithë hyjnë, por askush nuk hidhet jashtë.”

Lamya Kaddor i Partisë së Gjelbër hodhi poshtë kritikat e AfD, duke thënë se të folurit gjermanisht nuk ishte parakushti më i rëndësishëm për të punuar në Gjermani.

“A integroheni më mirë kur duhet të flisni gjermanisht në punë, e keni vënë re ndonjëherë?” pyeti me sarkazëm radhët e djathta.

“Ky është më në fund, më në fund, një lajm vërtet i mirë për këtë vend. Në konkurrencën me vende të tjera të suksesshme të emigracionit si SHBA apo Kanadaja, ne kemi bërë disa hapa vendimtar përpara”, tha ajo.

Partia Demokratike e Lirë (FDP) , e cila përfaqëson pjesën neoliberale të koalicionit tri-partiak të qeverisë gjermane, nënvizoi përfitimet ekonomike që ata besojnë se ligji i ri do të sjellë.

“Është qesharake që sot në Gjermani është më e lehtë të emigrosh në sistemin e azilit sesa në tregun e punës”, tha Konstantin Kuhle i FDP-së.

Një risi e re e madhe sipas ligjit është një “kartë mundësie” e re dhe sistemi i pikëve të lidhura me të, i cili u lejon të huajve që nuk kanë ende një punë të caktuar të shkojnë në Gjermani për një vit për të gjetur punë.

Parakusht për marrjen e kartës do të jetë kualifikimi profesional ose diploma universitare. Kartat do t’u jepen atyre që plotësojnë një numër të caktuar kushtesh, për të cilat do t’u jepen pikë: Këto mund të jenë aftësitë e gjuhës gjermane dhe/ose angleze, lidhjet ekzistuese me Gjermaninë dhe potenciali i shoqërimit të partnerëve të jetës ose bashkëshortëve në tregun gjerman të punës. Karta e mundësive do të lejojë gjithashtu punë rastësore deri në 20 orë në javë gjatë kërkimit të një pune të kualifikuar, si dhe punësim provë.

Në 5 vite Gjermania ka tërhequr nga Shqipëria 5000 bluza të bardha nga të cilët 1500 janë mjekë.

