Gjermania merr një vendim për t’u mbrojtur nga dronët
Ministri i Brendshëm gjerman Alexander Dobrindt njoftoi planet për të rishikuar ligjin e sigurisë së aviacionit të vendit për t’u dhënë forcave të armatosura një rol formal në mbrojtjen nga dronët, duke përfshirë autoritetin për të rrëzuar aeroplanë armiqësorë.
Duke folur në Berlin, Dobrindt e përshkroi rritjen e inkursioneve të fundit me dronë mbi Gjermaninë dhe vendet fqinje si pjesë të një “kërcënimi të vazhdueshëm hibrid” që varion nga kuadrokopterët e vegjël komercialë deri te grupet e koordinuara të sulmeve.
“Po përjetojmë një garë armatimesh – midis kërcënimeve nga dronët dhe mbrojtjes nga dronët”, tha Dobrindt.
“Kjo është një garë që nuk mund ta përballojmë ta humbasim.”
Lëvizja legjislative vjen mes një fluksi ndërhyrjesh të dronëve në të gjithë Danimarkën dhe Gjermaninë veriore që kanë intensifikuar shqetësimet mbi sigurinë dhe spiunazhin.
Në Danimarkë, shumë aeroporte dhe instalime ushtarake kanë raportuar pamje të dronëve në ditët e fundit, shkruan Politico.
Aeroporti kryesor i Kopenhagenit u mbyll për disa orë më parë këtë javë pasi dronë të mëdhenj u vunë re duke qëndruar pezull në hapësirën ajrore të kufizuar.
Propozimi i Dobrindt ka dy shtylla.
Së pari, ministri tha se do të krijonte një qendër kombëtare për mbrojtjen nga dronët për të bashkuar burimet nga policia federale, policia shtetërore, zyra federale kriminale dhe forcat e armatosura gjermane, ose Bundeswehr.
Qendra do të bashkonte buxhetet, do të nxiste projekte kërkimore dhe do të koordinonte teknologji të reja për përgjimin – nga sistemet e bllokimit dhe marrjes së kontrollit deri te kundërmasat “dron mbi dron”.
Së dyti, qeveria do të ndryshojë Aktin e Sigurisë së Aviacionit të Gjermanisë, i cili daton që nga viti 2005.
Legjislacioni i ri do t’i lejonte në mënyrë të qartë Bundeswehr të ndërhynte në kuadrin e ndihmës ushtarake për autoritetet civile kur kapaciteti i policisë është i pamjaftueshëm.
“Kjo natyrisht përfshin edhe mundësinë e rrëzimit të dronëve”, theksoi Dobrindt.
Ndryshe, korniza aktuale e Gjermanisë lejon vetëm përdorim të kufizuar të policisë për ndërprerjen e sinjalit ose sistemet e rrjetit, duke lënë boshllëqe kundër dronëve më të mëdhenj ose të militarizuar.
Zgjerimi i fuqive ushtarake në hapësirën ajrore të brendshme, megjithatë, ngre pyetje ligjore.
Sipas kushtetutës së Gjermanisë, Bundeswehr është i ndaluar të kryejë detyra rutinë të sigurisë së brendshme, me vendosje në tokën e brendshme të lejuara vetëm në raste të përcaktuara ngushtë të ndihmës në rast fatkeqësish kur autoritetet civile kërkojnë zyrtarisht mbështetje.
Pavarësisht kësaj, ndryshimet duhet t’i paraqiten parlamentit këtë vjeshtë.