Gjermania me përmbysje spektakolare siguron triumfin ndaj Bregut të Fildishtë

Gjermania me përmbysje spektakolare siguron triumfin ndaj Bregut të Fildishtë

Gjermania fitoi 2-1 ndaj Bregut të Fildishtë në një ndeshje shumë dramatike të Grupit E në Kupën e Botës 2026.

Ndeshja ishte e barabartë që në fillim, me raste për të dyja skuadrat. Gjermania pati disa mundësi për të shënuar, por nuk arriti të kalonte në avantazh.

Në minutën e 30-të, Bregu i Fildishtë kaloi në epërsi me golin e Franck Kessie, duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 1-0.

Pas pushimit, Gjermania rriti presionin dhe arriti të barazojë në minutën e 68-të. Deniz Undav shënoi për 1-1 pas një asistimi nga Nadiem Amiri.

Kur dukej se ndeshja do të përfundonte në barazim, Gjermania gjeti golin e fitores në minutën e 94-të. Sërish ishte Deniz Undav ai që realizoi, duke i siguruar skuadrës së tij fitoren 2-1 dhe një përmbysje të madhe në çastet e fundit.

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