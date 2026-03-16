Gjermania: Lufta në Iran nuk ka të bëjë me NATO-n
Gjermania deklaroi se lufta e SHBA-së kundër Iranit “nuk ka asgjë të bëjë me NATO-n”, transmeton Anadolu.
“Nuk është lufta e NATO-s. NATO është aleancë mbrojtëse. Qeveria gjermane duhet të vlerësojë qartë territorin e aleancës dhe pozicionin e vet mbi pjesëmarrjen në këtë luftë”, tha zëdhënësi i qeverisë, Stefan Kornelius, për gazetarët në Berlin.
“Zgjerimi i operacioneve luftarake do të sillte rreziqe të mëdha për partnerët e tjerë në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit”, shtoi ai.
Qeveria gjermane ka deklaruar disa herë se nuk do të marrë pjesë në luftën e SHBA-së kundër Iranit.