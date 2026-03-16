Gjermania: Lufta në Iran nuk ka të bëjë me NATO-n

Gjermania deklaroi se lufta e SHBA-së kundër Iranit “nuk ka asgjë të bëjë me NATO-n”, transmeton Anadolu.

“Nuk është lufta e NATO-s. NATO është aleancë mbrojtëse. Qeveria gjermane duhet të vlerësojë qartë territorin e aleancës dhe pozicionin e vet mbi pjesëmarrjen në këtë luftë”, tha zëdhënësi i qeverisë, Stefan Kornelius, për gazetarët në Berlin.

“Zgjerimi i operacioneve luftarake do të sillte rreziqe të mëdha për partnerët e tjerë në Lindjen e Mesme dhe rajonin e Gjirit”, shtoi ai.

Qeveria gjermane ka deklaruar disa herë se nuk do të marrë pjesë në luftën e SHBA-së kundër Iranit.

Të ngjajshme

Bie çmimi i arit

Bie çmimi i arit

Filipçe: Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen dhe pikëllimin e familjarëve të viktimave të Koçanit

Filipçe: Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen dhe pikëllimin e familjarëve të viktimave të Koçanit

Spanja përjashton pjesëmarrjen në operacionet ushtarake në Ngushticën e Hormuzit

Spanja përjashton pjesëmarrjen në operacionet ushtarake në Ngushticën e Hormuzit

SHBA lejon cisternat iraniane të kalojnë në Ngushticën e Hormuzit për të ruajtur furnizimin global

SHBA lejon cisternat iraniane të kalojnë në Ngushticën e Hormuzit për të ruajtur furnizimin global

EBA: Mbrojtja ajrore ka kapur 6 raketa balistike dhe 21 dronë nga Irani

EBA: Mbrojtja ajrore ka kapur 6 raketa balistike dhe 21 dronë nga Irani

Mickoski: Kujtimi i viktimave nga zjarri tragjik në Koçan do të jetojë përgjithmonë

Mickoski: Kujtimi i viktimave nga zjarri tragjik në Koçan do të jetojë përgjithmonë