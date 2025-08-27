Gjermania kërkon “hetim gjithëpërfshirës” për sulmin vdekjeprurës të Izraelit ndaj spitalit në Gaza
Gjermania kërkoi sot “hetim gjithëpërfshirës” për sulmin vdekjeprurës të Izraelit në spitalin Al-Nasser në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Gjermania është e mendimit se raporti fillestar nga ushtria izraelite “nuk është i mjaftueshëm. Puna nuk ka mbaruar. Është e rëndësishme që të ketë një hetim gjithëpërfshirës dhe që ata që janë përgjegjës të identifikohen realisht”, tha Martin Giese, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, në një konferencë për mediat në Berlin.
“Rrethanat e këtij incidenti ngrenë pyetje shumë serioze që duhen sqaruar. Ky rast është njëri në një seri të tërë incidentesh që duhet të sqarohen, por që nuk janë hetuar në mënyrë adekuate”, shtoi ai.
I pyetur për faktin se Izraeli ka vrarë më shumë se 240 gazetarë që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023, Giese tha se ky është “një numër absolutisht dhe në mënyrë të padurueshme i lartë i gazetarëve të vrarë”.
Të paktën 47 palestinezë, përfshirë gjashtë gazetarë, u vranë të hënën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në sulmet e reja izraelite në gjithë Gazën, sipas mjekëve.
Ministria palestineze e Shëndetësisë fillimisht tha se 20 persona u vranë, përfshirë pesë gazetarë dhe një zjarrfikës, në një sulm izraelit në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis në Gazën jugore.
Ajo tha se ushtria izraelite goditi katin e katërt të njërës prej ndërtesave të kompleksit me dy sulme ajrore, duke vënë në dukje se sulmi i dytë ndodhi ndërsa ekipet e shpëtimit mbërritën për të evakuuar të plagosurit dhe për të marrë trupat e të vdekurve.
Midis të vrarëve ishte Hussam al-Masri, i cili punonte si fotoreporter për agjencinë e lajmeve Reuters, ndërsa kanali katarian Al Jazeera konfirmoi se fotografi i saj Mohammad Salama u vra gjithashtu.
Një burim mjekësor konfirmoi për Anadolu vdekjen e fotoreporteres Mariam Abu Dagga nga “The Associated Press”.
Fotoreporteri Moaz Abu Taha u vra gjithashtu në sulmin izraelit ndaj spitalit.
Burime mjekësore thanë për Anadolu se Ahmed Abu Aziz, reporter i pavarur që bashkëpunonte me faqe të lajmeve tuniziane dhe marokene, vdiq nga plagët që mori në sulmin izraelit.
Izraeli ka vrarë gati 63.000 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.