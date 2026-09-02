Gjermania identifikon 2 të dyshuar të lidhur me Rusinë në komplotin me dron në Leipzig
Hetuesit gjermanë kanë identifikuar dy burra me lidhje me Rusinë si të dyshuar për tentativën e muajit të kaluar për sulm me dron ndaj një avioni ukrainas të transportit të mallrave në Aeroportin e Leipzigut, transmeton Anadolu.
Hetuesit federal po përqendrohen te një burrë i lindur në Rusi, i cili posedon pasaportë letoneze dhe një shtetas bjellorus, i cili gjithashtu posedon pasaportë ruse, sipas transmetuesve publik NDR dhe WDR dhe gazetës “Suddeutsche Zeitung”.
Sipas raportimeve, hetuesit besojnë se mbajtësi i pasaportës letoneze ka vepruar si përgjegjës për logjistikën dhe instruktor. Ai hyri në Gjermani në fund të korrikut përmes Aeroportit Berlin Brandenburg, udhëtoi drejt Leipzigut me një makinë me qira dhe u largua nga vendi me avion nga i njëjti aeroport dy ditë para tentativës për sulm.
Raportimet shtuan se hetuesit thanë se ai ka lidhje me inteligjencën ruse, shtuan raportimet.
Sipas raportimeve, gjurmët e ADN-së të gjetura në njërin prej dronëve, një kanaçe metalike të mbushur me eksploziv dhe një antenë të vendosur në një pemë pranë aeroportit i çuan autoritetet te i dyshuari i dytë.
Antena, thanë raportet, ishte përdorur për të përforcuar sinjalet e telefonisë celulare për mjetin ajror të kontrolluar në distancë.
Përputhjet në bazat e të dhënave në Lituani dhe Finlandë çuan te i dyshuari bjellorus, i cili ka precedentë penal në disa vende. Ai hyri në Gjermani me një vizë turistike italiane të lëshuar në fund të prillit nga një mision diplomatik italian në Minsk.
Dje, qeveria gjermane akuzoi zyrtarisht Rusinë për tentativën e sulmit me dron më 4 gusht dhe njoftoi sanksione.
Masat përfshijnë mbylljen e Konsullatës së Përgjithshme Ruse në Bonn deri më 18 shtator, përfundimin e një marrëveshjeje gjermano-ruse të vitit 2011 për qendrat kulturore dhe të informacionit, si dhe detyrimin për mbylljen e Shtëpisë Ruse në Berlin.
Gjermania urdhëroi gjithashtu stafin e të dy misioneve dhe familjet e tyre të largohen nga vendi sa më shpejt të jetë e mundur.
Ambasadori i Rusisë në Gjermani, Sergey Nechayev, i hodhi poshtë akuzat si “të paprovuara”, “absurde” dhe “në kundërshtim me logjikën e shëndoshë”.
Në një deklaratë të publikuar mbrëmë, Nechayev tha:
“Provokimi i sajuar me ngut në Aeroportin e Leipzigut u shërben ekskluzivisht interesave të regjimit të Kievit, krahut militarist të klasës politike evropiane dhe kompanive të mëdha të kompleksit ushtarako-industrial, të cilat janë të interesuara për përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit në Ukrainë”, tha ambasadori Nechayev në një deklaratë të publikuar mbrëmë.
Nechayev i quajti masat gjermane “një përshkallëzim të paprecedentë në marrëdhëniet ruso-gjermane, që nuk do të mbetet pa pasoja”.