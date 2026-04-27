Gjermania i bën thirrje OKB-së të marrë përgjegjësinë për zgjidhjen e konfliktit me Iranin
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, i kërkoi OKB-së të luajë një rol më aktiv në zgjidhjen e konfliktit që përfshin Iranin dhe në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke paralajmëruar se situata po ndikon në ekonominë globale, transmeton Anadolu.
“Për të zgjidhur çështjet urgjente të paqes dhe sigurisë, Kombet e Bashkuara duhet të bëhen shtylla kryesore e diplomacisë bashkëkohore të konfliktit”, tha Wadephul para se të nisej për në New York për të marrë pjesë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Ai kritikoi disa anëtarë të Këshillit të Sigurimit për bllokimin e vendimeve dhe tha se bashkësia ndërkombëtare nuk mund të përballojë pengesa të tilla ndërsa përballet me konflikte të shumta të mëdha njëkohësisht.
Kryediplomati gjerman paralajmëroi se bllokada e Ngushticës së Hormuzit nga Irani po ka një ndikim serioz në ekonominë globale, duke prekur veçanërisht vendet e varfra dhe duke e vënë furnizimin me ushqim në botë në rrezik të madh.
“Prandaj, unë do të avokoj sot në New York që Këshilli i Sigurimit i OKB-së të përmbushë rolin e tij. Nëse Këshilli i Sigurimit i OKB-së merr përgjegjësinë tani, ai gjithashtu do të forcojë rendin ndërkombëtar”, tha Wadephul.
Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive rrugën kryesore ujore që nga lufta SHBA-Izrael ndaj Iranit që filloi më 28 shkurt. Konflikti është aktualisht në pritje dhe përpjekjet për një fund të përhershëm janë duke u zhvilluar.
– Parandalimi kundër kërcënimeve bërthamore
Gjatë vizitës së tij në New York, Wadephul tha se do të marrë pjesë gjithashtu në bisedime mbi Traktatin e Mospërhapjes Bërthamore mes shqetësimeve në rritje në lidhje me përhapjen bërthamore.
“Ne duam të sigurojmë zbatimin universal të Traktatit të Mospërhapjes Bërthamore, edhe pse kjo po bëhet gjithnjë e më e vështirë,” tha ai.
Ministri i Jashtëm gjerman tha se një konferencë rishikimi që fillon të hënën do të ofrojë një mundësi për të diskutuar ruajtjen e arritjeve të traktatit, si dhe çarmatimin bërthamor.
“Megjithatë, për sa kohë që kërcënimet bërthamore kundër nesh dhe partnerëve tanë vazhdojnë, ne do të kemi ende nevojë për parandalim të besueshëm,” tha ai.