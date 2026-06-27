Gjermania goditet nga temperatura rekord, ndërsa vala e të nxehtit lëviz drejt lindjes

Gjermania goditet nga temperatura rekord, ndërsa vala e të nxehtit lëviz drejt lindjes

Gjermania po përballet me një valë të fortë të të nxehtit, ku të premten u regjistrua temperaturë rekord prej 41.3 gradë Celsius pranë qytetit të Saarbruecken, afër kufirit francez.

Shërbimi meteorologjik ka paralajmëruar për nxehtësi ekstreme në të gjithë vendin, ndërsa autoritetet u bënë thirrje njerëzve të kursejnë ujë.
Ndërkohë vala e të nxehtit ka përfshirë edhe Britaninë, Francën dhe Zvicrën duke thyer rekorde temperaturash në muajin qershor. Në Francë, janë shënuar dhjetëra viktima ndërsa temperaturat mbi 40 gradë Celsius kanë shkaktuar ndërprerje në transportin hekurudhor, vështirësi në prodhimin e energjisë elektrike, pezullim të procesit mësimor në shkolla dhe shtyrje të aktiviteteve në natyrë.

Vala e të nxehtit pritet të arrijë kulmin në fundjavë në Gjermani derisa është duke lëvizur drejt lindjes.

Shkencëtarët nga grupi “World Weather Atribution” thanë se temperaturat në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Francë, Itali dhe Spanjë ishin midis 5°C dhe 12°C mbi mesataren sezonale. Në studim, grupi i kërkimit zbuloi gjithashtu se në 45% të 854 qyteteve evropiane, rekordet e nxehtësisë ishin thyer ose parashikohej të thyheshin.

MARKETING

Të ngjajshme

Vapa ekstreme çan autostradën A2 në Gjermani, mbi 20 automjete dëmtohen

Vapa ekstreme çan autostradën A2 në Gjermani, mbi 20 automjete dëmtohen

Vuçiq në tubimin në Beograd njofton se do të japë dorëheqjen pas disa javësh

Vuçiq në tubimin në Beograd njofton se do të japë dorëheqjen pas disa javësh

Mrekulli pas tërmeteve në Venezuelë, foshnja 18-ditëshe nxirret e gjallë nga rrënojat

Mrekulli pas tërmeteve në Venezuelë, foshnja 18-ditëshe nxirret e gjallë nga rrënojat

Demonstruesit protestojnë në Amsterdam kundër vrasjes së fëmijëve të Gazës në sulmet izraelite

Demonstruesit protestojnë në Amsterdam kundër vrasjes së fëmijëve të Gazës në sulmet izraelite

Nesër dezinsektim ajror kundër mushkonjave në Shkup

Nesër dezinsektim ajror kundër mushkonjave në Shkup

Kalimi “One Stop” mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, Toshkovski dhe Lamallari nënshkruan marrëveshje për kufirin në Blatë

Kalimi “One Stop” mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, Toshkovski dhe Lamallari nënshkruan marrëveshje për kufirin në Blatë