Gjermania, Franca, Britania dhe Ukraina i bëjnë thirrje Rusisë të pajtohet për armëpushim energjetik gjatë dimrit
Liderët e Gjermanisë, Francës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Ukrainës i kanë bërë thirrje Rusisë që të pajtohet për një “armëpushim energjetik” gjatë gjithë dimrit, si një hap të parë drejt përfundimit të armiqësive, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët pas samitit të Koalicionit të të Gatshmëve në Berlin, ata theksuan gjithashtu nevojën për një armëpushim që do të mundësonte eksportin e ushqimeve nga rajoni i Detit të Zi.
“Duke pasur parasysh rëndësinë e kalimit të sigurt dhe lirisë së lundrimit në Detin e Zi për ruajtjen e sigurisë globale ushqimore”, thuhet në deklaratë, liderët “theksuan domosdoshmërinë e arritjes së një armëpushimi edhe për të mundësuar eksportin e ushqimeve nga rajoni”.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, priti presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe të dërguarit e posaçëm amerikan, Jared Kushner dhe Steve Witkoff. Në samit morën pjesë gjithashtu presidenti francez, Emmanuel Macron dhe kryeministri britanik, Andy Burnham, si dhe liderë nga rreth 40 vende.
Katër liderët rikonfirmuan mbështetjen e tyre afatgjate dhe gjithëpërfshirëse për Ukrainën, përfshirë ndihmën politike, diplomatike, ushtarake, financiare dhe civile.
“Rusia nuk do të jetë në gjendje ta tejkalojë mbështetjen e palëkundur të anëtarëve të Koalicionit dhe qëndrueshmërinë e Ukrainës”, thanë ata.
Ata identifikuan si prioritet forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore të Ukrainës, veçanërisht të sistemeve të afta për të interceptuar raketat balistike, me qëllim mbrojtjen e civilëve dhe infrastrukturës kritike.
“Para fillimit të dimrit, liderët do të bëjnë përpjekje shtesë, së bashku me vendet e treta, për t’i siguruar Ukrainës sisteme shtesë të mbrojtjes kundër raketave”, thuhet në deklaratë.
Ata theksuan se çdo armëpushim i ardhshëm duhet të përfshijë garanci të fuqishme dhe ligjërisht të detyrueshme të sigurisë për Ukrainën.
Sipas tyre, këto garanci do të kenë karakter mbrojtës dhe do të koordinohen ngushtë me SHBA-në, në përputhje me zotimet e bëra në Berlin në dhjetor të vitit 2025 dhe në Paris në janar të vitit 2026.
Sa u përket negociatave për paqe, liderët rikonfirmuan mbështetjen e tyre për një paqe gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, duke u mbështetur në përpjekjet aktuale diplomatike të SHBA-së.
Ata vlerësuan gatishmërinë e vazhdueshme të presidentit Zelenskyy për t’u pajtuar me një armëpushim të menjëhershëm dhe për t’u angazhuar në negociata përmbajtësore, duke mbështetur njëkohësisht “dialogun e drejtpërdrejtë” mes Ukrainës dhe Rusisë, me pjesëmarrjen e SHBA-së dhe Evropës.
“Prioriteti i parë i bisedimeve mbetet synimi për t’i dhënë fund armiqësive në Ukrainë”, thanë liderët, duke theksuar se kufijtë ndërkombëtarë nuk duhet të ndryshohen me forcë dhe se e drejta sovrane e Ukrainës për të zgjedhur marrëveshjet e veta të sigurisë dhe aleancat duhet të respektohet plotësisht.
Liderët theksuan se marrëveshjet për çështje më të gjera të sigurisë evropiane nuk do të jenë të mundshme përderisa Rusia vazhdon të shkelë të drejtën themelore ndërkombëtare, përfshirë Kartën e OKB-së, Aktin Final të Helsinkit dhe Kartën e Parisit.
“Elementet e çdo negociate që lidhen me BE-në dhe NATO-n do të kërkonin përkatësisht pëlqimin e BE-së dhe shteteve të saj anëtare, si dhe të aleatëve të NATO-s”, theksuan ata.