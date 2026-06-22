Gjermania fajëson presidentin amerikan për krizën në Ngushticën e Hormuzit
Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, fajësoi të hënën Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, për krizën e vazhdueshme që rrethon Ngushticën e Hormuzit, e cila është strategjikisht e rëndësishme, transmeton Anadolu.
Në fund të fundit, Trump “e shtyu tapën në Ngushticën e Hormuzit. Por ne kemi interes ta nxjerrim përsëri”, tha Pistorius për transmetuesin publik ARD.
Megjithatë, një nga parakushtet për një mision ushtarak gjerman (Bundeswehr) për të siguruar transportin detar në ngushticë është pëlqimi i vendeve fqinje, Iranit dhe Omanit, shtoi ai.
Qeveria gjermane ka theksuar vazhdimisht nevojën për kalimin e lirë të Ngushticës së Hormuzit.
Pistorius paralajmëroi se miratimi parlamentar nga Bundestagu për një mision të Bundeswehr në Ngushticën e Hormuzit nuk ka gjasa të vijë shpejt.
Është “plotësisht e hapur” nëse Bundestagu do të miratojë një rezolutë para pushimeve të verës, tha ai.
Nga njëra anë, sepse nuk është e qartë nëse negociatat midis SHBA-së dhe Iranit në Zvicër do të çojnë në një armëpushim të qëndrueshëm, dhe nga ana tjetër, një mandat nga Bundestagu kërkon një kornizë ndërkombëtare, shtoi Pistorius.
Ndërsa do të ishte “e dëshirueshme” që kjo të ndodhte para pushimeve të verës, “në fund të fundit, ky është një vendim që Bundestagu duhet ta marrë”, tha ministri.