Gjermania: Evropianët duhet të jenë në tryezën e negociatave Ukrainë-Rusi
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë tha se evropianët duhet të kenë një vend në tryezën e negociatave Ukrainë–Rusi, duke theksuar se rezultati i tyre do të formësojë të ardhmen e Evropës, raporton Anadolu.
Duke folur në një panel diskutimi në forumin GLOBSEC në Pragë, Johann Wadephul tha se bisedimet e udhëhequra nga SHBA-ja — të ndërmjetësuara nga i dërguari amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit Donald Trump — janë “të mbingarkuara” dhe deri më tani kishin pasur vështirësi për të marrë hov.
“Sepse këta janë të njëjtët persona që po negociojnë edhe dosjen iraniane, gjithashtu dosjen e Gazës, e cila nuk është përfunduar… Zbatimi i planit me 20 pika nuk është përfunduar”, tha ai, duke shtuar se përfshirja e përfaqësuesve evropianë në proces mund t’i japë energji të re.
“Evropianët duhet të kenë një vend në tryezë. Bëhet fjalë për ne. Bëhet fjalë për të ardhmen tonë”, tha Wadephul. “Sigurisht, ne jemi në anën e Ukrainës. Kjo është plotësisht e qartë. Por mendoj se është koha që ne të luajmë rol në zhvillimin e mëtejshëm të këtyre negociatave”, shtoi ai.