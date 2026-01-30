Gjermania drejt heqjes së ditës tetë orëshe të punës për të forcuar turizmin
Ministria Gjermane e Ekonomisë po promovon heqjen e ditës së punës tetë-orëshe, duke bërë thirrje për zbatimin e shpejtë të reformës së planifikuar në lidhje me orarin e punës.
Qëllimi përfundimtar është forcimi i sektorit gjerman të turizmit, i cili në praktikë zbaton orë pune më fleksibile. “Futja e një kohe maksimale javore pune në vend të një maksimumi ditor duhet të vendoset brenda vitit 2026”, theksoi koordinatori për Industrinë Detare dhe Turizmin, Christoph Ploss, gjatë prezantimit të strategjisë për zhvillimin e turizmit para kabinetit, dje në Berlin.
Sipas legjislacionit aktual, orët ditore të punës për punonjësit janë të kufizuara në tetë. Përjashtimisht, është e mundur një zgjatje deri në dhjetë orë, me punonjësin që kompensohet ose financiarisht, ose me kohë të lirë. Në marrëveshjen e tyre të koalicionit pas zgjedhjeve të vitit 2025, Bashkimi Kristian Demokrat (CDU/CSU) dhe Socialdemokratët (SPD) ranë dakord të zëvendësojnë kohën ditore tetë-orëshe me një maksimum javor. Siç shpjegon Ministria e Ekonomisë, marrëveshja e re do të jetë gjithashtu “në interes të një ekuilibri më të mirë midis punës dhe jetës personale”.
Orë javore në vend të tetë orëve ditore
Në përgjigje të planeve të qeverisë, sindikatat gjermane kanë njoftuar tashmë protesta. Kreu i sindikatës Ver.di, Frank Wernecke, i përshkroi planet e Berlinit si një “dritë jeshile” për punëdhënësit që të “shtrydhin çdo pikë të fundit të punëtorëve, pa marrë parasysh shëndetin e tyre”.
Duke folur për gazetën Bild, Wernecke theksoi se sindikata është e gatshme të luftojë si në biznese ashtu edhe në rrugë për të mbajtur të paprekur ligjin që garanton ditën tetë-orëshe të punës.
“Relaksimi” i ditës tetë-orëshe të punës, siç parashikohet në marrëveshjen qeveritare të partive bashkëqeverisëse, tashmë është përfshirë në “Strategjinë Kombëtare për Turizmin”, e cila u miratua të mërkurën nga kabineti. Për vite me radhë, shoqatat e turizmit kanë bërë thirrje për lehtësimin e rregulloreve ligjore në fuqi. Ora e re maksimale javore e punës do të zbatohet gradualisht në të gjithë sektorët e ekonomisë. Ministria kompetente e Punës planifikon të paraqesë një projektligj përkatës deri në verë.