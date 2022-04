Gjermania do të ndalojë importet e naftës dhe gazit deri në fund të këtij viti nga Rusia

Gjermania ka deklaruar se do të ndalojë importet e naftës dhe gazit ruse deri në fund të këtij viti.

Ky vend aktualisht blen një të katërtën e naftës dhe 40 për qind të gazit nga Rusia dhe ka paralajmëruar se mund të përballet me një recesion nëse ndërpret menjëherë furnizimet.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar tashmë importet e naftës ruse, ndërsa Britania e Madh planifikon t’i heqë ato gradualisht deri në fund të vitit.

“Ne do të përgjysmojmë importet e naftës deri në verë dhe do t’i qojmë deri në zero ato deri në fund të vitit dhe më pas do të vijojmë me gazin”, është shprehur ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock.

Ajo tha se Gjermania do të ndjekë “strategjinë evropiane” për reduktimin gradual të importeve të naftës dhe të gazit.

“Shkëputja jonë, shkëputja e plotë e të gjithë Bashkimit Evropian nga varësia ndaj Rusisë, është forca jonë e përbashkët”, tha ajo.

Gjermania ka anuluar hapjen e gazsjellësit rus “Nord Stream II”, si përgjigje ndaj pushtimit të Ukrainës nga Rusia.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky ka kritikuar Gjermaninë se ajo ka dështuar për të frenuar importet e energjisë ruse, krahasuar me angazhimet e ndërmarra nga SHBA dhe nga Britania e Madhe.

Rreth 60 për qind e eksporteve të naftës ruse shkojnë në Evropë dhe 20 për qind eksportohen drejt Kinës.