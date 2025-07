Gjermania do të mbështesë Ukrainën me sisteme Patriot dhe dronë me rreze të gjatë veprimi

Gjermania do të kontribuojë në forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, në veçanti duke i siguruar Ukrainës pesë sisteme Patriot dhe municione për sistemet kundërajrore Gepard, si dhe duke financuar prodhimin ukrainas të dronëve me rreze të gjatë veprimi për të mbështetur kapacitetet ofensive të Ukrainës. Kjo u deklarua nga Boris Pistorius, ministri gjerman i Mbrojtjes, i cili foli në një takim të Grupit të Kontaktit për Çështjet e Mbrojtjes së Ukrainës, sipas Ukrinform. "Unë rashë dakord me [Sekretarin e Mbrojtjes të SHBA-së] Pete Hegseth gjatë udhëtimit tim në Uashington javën e kaluar që Gjermania do të kontribuojë në dorëzimin sa më të shpejtë të pesë sistemeve Patriot të nevojshme urgjentisht", ka thënë Pistorius. Partnerët do të koordinojnë veprimet e tyre "nga afër dhe në frymën e besimit të ndërsjellë" gjatë ditëve të ardhshme për të organizuar këtë proces, shtoi ministri. "Do të doja të falënderoja komandantin e forcave të NATO-s në Evropë për mbështetjen e tij në koordinimin e suksesshëm", ka shtuar Pistorius. Ai gjithashtu falënderoi Belgjikën, Danimarkën, Suedinë dhe Norvegjinë për kontributet e tyre të rëndësishme në këtë proces. "Vetëm pak javë pas rilansimit të iniciativës, ka tashmë shenja se mund t'i tejkalojmë ndjeshëm sukseset e vitit të kaluar", ka thënë më tej ministri gjerman i mbrojtjes.

