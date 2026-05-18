Gjermania do të forcojë mbrojtjen e hapësirës ajrore të NATO-s në Turqi me misionin Patriot
Gjermania do të dërgojë një njësi të mbrojtjes ajrore Patriot në Turqi në javët e ardhshme, thanë zyrtarët, si pjesë e planit të NATO-s për të forcuar mbrojtjen përgjatë krahut juglindor të aleancës, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë tha se forcat e armatosura gjermane Bundeswehr do të krijojnë një “Task Forcë për Mbrojtje Ajrore dhe Raketore” me sistemin Patriot, e cila do të punojë ngushtë me forcat e armatosura turke.
“Gjermania po merr më shumë përgjegjësi brenda NATO-s”, tha ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius, duke shtuar se njësia gjermane Patriot dhe rreth 150 ushtarë do të zëvendësojnë një njësi amerikane të dislokuar aktualisht në Turqi.
“Forcat tona ajrore po bëjnë një punë të shkëlqyer, të respektuar ndërkombëtarisht”, tha Pistorius.
Duke iu referuar dislokimeve të mëparshme, ai shtoi: “Me profesionalizmin e tyre, ata do të japin një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen e hapësirës ajrore të NATO-s”.
Ministria gjermane tha se njësia gjermane Patriot do të operojë në kuadër të Sistemit të Integruar të Mbrojtjes Ajrore dhe Raketore të NATO-s (NATO IAMD).
Sipas planeve aktuale, misioni do të zgjasë nga qershori deri në shtator 2026.