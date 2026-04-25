Gjermania do të dislokojë njësi detare në Mesdhe para një misioni të mundshëm në Ngushticën e Hormuzit
Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius, ka njoftuar dislokimin e njësive detare gjermane në Mesdhe, në përgatitje për një mision të mundshëm në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Konkretisht, tha Pistorius për gazetën Rheinische Post, do të dërgohen një anije për pastrimin e minave dhe një anije komanduese e furnizuese, me qëllim që të jenë të gatshme për të vepruar shpejt në rast të një mandati nga parlamenti.
Ministri gjerman nuk specifikoi saktësisht se kur anijet pritet të nisen.
Ai shtoi se zgjerimi i misionit ekzistues të BE-së “Mburoja”, mandati i të cilit deri tani ka qenë i kufizuar në kundërvënien ndaj kërcënimeve në Detin e Kuq, mund të përdoret si një kornizë ligjore.
Kjo do të kërkonte një përshtatje të kornizës ligjore dhe gjithashtu do të kërkonte pjesëmarrjen e SHBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar në mision.
Sipas ministrit, Marina e Gjermanisë më pas do të kontribuonte në lundrimin e lirë dhe të sigurt në ngushticë përmes aftësive të saj për pastrimin e minave.
Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, Teherani ka mbajtur kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, ndërsa më 13 prill pasoi një bllokadë detare amerikane.