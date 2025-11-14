Gjermania do të blejë armë në vlerë 150 milionë euro për Ukrainën

Gjermania do të blejë armë në vlerë 150 milionë euro për Ukrainën

Gjermania do të financojë një paketë armësh prej 150 milionë eurosh për Ukrainën përmes iniciativës së Listës së Kërkesave me Prioritet për Ukrainën (PURL), ka njoftuar Ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius.

Iniciativa PURL u lansua në korrik nga Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe erdhi pas kritikave nga Shtëpia e Bardhë se Evropa duhej të mbante më shumë përgjegjësi për sigurinë e Ukrainës.

Marrëveshja e re financiare parashikon që 17 aleatë, kryesisht evropianë, të blejnë armë të prodhuara në SHBA, të cilat më pas transferohen në Ukrainë.

Ajo synon të sigurojë një fluks të parashikueshëm mbështetjeje vdekjeprurëse dhe jo-vdekjeprurëse, duke përfshirë mbrojtjen ajrore.

PURL është çelësi për të zbatuar angazhimin e Evropës dhe Kanadasë për të marrë përsipër pjesën më të madhe të barrës për sigurinë e Ukrainës, ndërsa ajo vazhdon të mbrohet nga pushtimi në shkallë të plotë i Rusisë.

Të dhënat e reja mbi ndihmën ushtarake perëndimore për Ukrainën tregojnë se ajo ka rënë me 43% në korrik dhe gusht krahasuar me gjysmën e parë të vitit, sipas Institutit Kiel të Gjermanisë, i cili monitoron mbështetjen e mbrojtjes dhe financiare për Kievin.

 

