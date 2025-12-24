Gjermania dhe Polonia, marrëveshje teknologjike për sistemin e përparuar satelitor ushtarak
Kompania gjermane e mbrojtjes Rheinmetall tha të martën se nënshkroi marrëveshje furnizimi me teknologji me kompaninë polake të teknologjisë SATIM Monitoring Satelitarny për të mbështetur SPOCK-1, një program zbulimi satelitor të gjeneratës së ardhshme për forcat e armatosura gjermane, transmeton Anadolu.
Sipas kontratës, SATIM do të veprojë si furnizues teknologjie, duke ofruar aftësi të drejtuara nga inteligjenca artificiale që shndërrojnë vëllime të mëdha të imazheve të radarit me hapje sintetike (SAR) në inteligjencë të zbatueshme për klientët ushtarakë dhe të mbrojtjes.
Marrëveshja formalizon rolin e SATIM brenda portofolit në zgjerim të zbulimit satelitor të Rheinmetall-it.
Satelitët SAR mundësojnë monitorim të vazhdueshëm tokësor ditën dhe natën dhe në të gjitha kushtet e motit, duke përdorur radar në vend të sensorëve optikë për të parë përmes mbulesës së reve, tymit, shiut dhe errësirës, aftësi që konsiderohen kritike për operacionet moderne të inteligjencës, mbikëqyrjes dhe zbulimit (ISR).
Rheinmetall tha se sistemi do të operohet nga Gjermania, duke forcuar aftësitë kombëtare ISR dhe duke përmirësuar ndërgjegjësimin për situatën si pjesë e strategjisë së saj për t’u zgjeruar në një hapësirë beteje gjithnjë e më dixhitale dhe të lidhur.
“Partneriteti ynë me SATIM shënon një tjetër moment të rëndësishëm në avancimin e strategjisë së Rheinmetall-it”, tha Timo Haas, drejtor ekzekutiv i Rheinmetall Electronics.
Drejtori ekzekutiv i SATIM, Jacek Strzelczyk e përshkroi marrëveshjen si një përzierje të inovacionit të ‘startup’-eve dhe përvojës së misionit të një sistemi global mbrojtës, duke shtuar se partneriteti përputhet me kërkesat ISR të Gjermanisë dhe prioritetet e sigurisë kombëtare.
Programi do t’i ofrojë Bundeswehr-it akses ekskluziv në një konstelacion satelitor radari, duke mbështetur krahun lindor të NATO-s dhe brigadën e 45-të të blinduar të Gjermanisë të stacionuar në Lituani.
Prodhimi i satelitëve të parë pritet të fillojë në tremujorin e tretë të vitit 2026 në objektin e Rheinmetall-it në Neuss të Gjermanisë, me operacione që do të zgjasin deri në vitin 2030.