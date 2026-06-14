Gjermania argëtohet në startin e Botërorit, 7 gola ndaj Curacaos

Gjermania argëtohet në startin e Botërorit, 7 gola ndaj Curacaos

Gjermania e ka nisur me fitore të thellë Botërorin. Panzerat mundën 7-1 Curacaon, në ndeshjen e luajtur në NRG Stadium. Nmecha zhbllokoi llogaritë në minutën e gjashtë, ndërsa Comencia barazoi shifrat. Në pjesën e parë, Schlotterbeck dhe Havertz “tundën rrjetën” për skuadrën e Nagelsmann.

Në pjesën e dytë, Musiala, Brown dhe Undav thelluan shifrat. Spikati Havertz me tjetër gol.

Gjermania do përballet me Bregun e Fildishtë në ndeshjen tjetër.

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