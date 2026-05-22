Gjermani, spitalet në shënjestër të një sulmi masiv kibernetik
Të dhënat që i përkisnin dhjetëra mijëra pacientëve u vodhën në një sulm kibernetik që synonte një ofrues të jashtëm shërbimesh të përdorur nga spitale të shumta në Gjermani, raportoi sot transmetuesi publik ARD, transmeton Anadolu.
Vetëm Spitali Universitar i Këlnit tha se 30 mijë persona u prekën. Sipas raportimeve, sulmi ndodhi në mesin e prillit. Meqenëse shkelja kishte në shënjestër ofruesin e shërbimit të jashtëm dhe jo vetë spitalin, sistemet klinike dhe kujdesi ndaj pacientit nuk u komprometuan në asnjë moment.
Në shtetin jugor të Baden-Wurttembergut, hajdutët vodhën të dhëna nga më shumë se 72 mijë pacientë në spitalet universitare të Freiburgut, Ulmit, Heidelbergut dhe Tubingenit. Shkalla e shkeljes ndryshonte midis spitaleve.
– Janë prekur pacientët
Sipas Spitalit Universitar në Freiburg, incidenti preku disa pacientë me sigurim plotësues privat si dhe pacientë që paguanin vetë.
Si rezultat, të dhënat kryesore, përfshirë emrat, datat e lindjes dhe adresat, u vodhën nga rreth 54 mijë persona. Në rreth 900 raste, të dhënat e faturimit u komprometuan gjithashtu. Informacioni mund të zbulonte detaje në lidhje me diagnozat dhe llojet e trajtimit.
Në Këln, kriminelët kanë aksesuar të dhëna të përgjithshme, përfshirë emrat, adresat dhe mjekët që trajtojnë më shumë se 27 mijë persona. Spitali Universitar tha se do të njoftonte personalisht të gjithë individët e prekur në ditët në vijim, duke shtuar se kushdo që nuk merr një letër nuk është prekur.
Spitali Universitar i Saarlandit raportoi më shumë se 1.200 raste të prekura.
Sipas spitaleve, ofruesi i shërbimeve të jashtme merret me faturimin për shërbimet e ofruara pacientëve me mbulim mjekësor privat ose zgjedhor në emër të spitaleve të shumta në të gjithë Gjermaninë. Ata përsëritën se kujdesi ndaj pacientit dhe sistemet klinike nuk u prekën në asnjë kohë.
Sulmet kibernetike në Gjermani thuhet se po intensifikohen ndërsa infrastruktura kritike e vendit përballet me kërcënime në rritje.
Dikur të lidhura kryesisht me aktivitetin kriminal, sulmet kibernetike po përdoren gjithnjë e më shumë për ndikim politik. Kompanitë, spitalet, termocentralet dhe politikanët janë të gjithë në shënjestër, duke ndërprerë shërbimet dhe duke ekspozuar të dhëna të ndjeshme.