Gjermani, rritet frika nga sulmet me dronë ndaj parlamentit
Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, beson se rreziku i sulmeve të mundshme me dronë që synojnë Bundestagun dhe institucione të tjera kushtetuese është rritur.
Në një letër drejtuar presidentes së Bundestagut, Julia Klockner, të parë nga gazeta gjermane Rheinische Post, Dobrindt bëri thirrje për një aftësi të përhershme kundër dronëve për të mbrojtur institucionet kryesore shtetërore.
“Mbrojtja e organeve kushtetuese është me rëndësi të veçantë në dritën e mjedisit aktual kërcënues”, shkroi Dobrindt, duke treguar për një numër në rritje të shikimeve të dronëve në muajt e fundit që kanë rritur shqetësimet midis autoriteteve të sigurisë.
Korrespondenca u nxit nga një kërkesë nga Klockner në dhjetor, në të cilën ajo pyeti nëse njësia e sapokrijuar kundër dronëve e Policisë Federale mund të vendoset për të ndihmuar në mbrojtjen e parlamentit.
Në përgjigjen e tij më të re, Dobrindt tha se njësia mund të ofrojë mbështetje të përkohshme sipas marrëveshjeve të ndihmës administrative.
Megjithatë, përgjegjësia për operacionet kundër dronëve rreth Bundestagut mbetet e policisë shtetërore të Berlinit, shtoi ai.