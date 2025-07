Gjermani/ Rënie prej 50% e kërkesave për azil në gjysmën e parë të vitit 2025

Sipas raportimeve nga mediat gjermane, numri i kërkesave për azil në Gjermani ra ndjeshëm në gjashtë muajt e parë të vitit 2025 në krahasim me shifrat e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar.

Gazeta gjermane Welt am Sonntag raportoi se një total prej 65,495 aplikimesh u paraqitën midis 1 janarit dhe 30 qershorit, duke cituar të dhëna të pabotuara më parë nga Agjencia e Azilit e BE-së (EUAA) – një rënie prej 43% nga viti në vit.

Një tjetër media, BILD, raportoi se vetëm 61,300 kërkesa për azil për herë të parë u bënë në Gjermani në gjysmën e parë të vitit 2025.

Në qershor, numri i aplikimeve të reja ishte më pak se 7,000, një rënie prej 60% nga shifrat e qershorit 2024 dhe 70% nga dy vjet më parë. Shifra vendos një rekord të ri për numrin më të ulët të aplikimeve mujore të paraqitura që nga marsi 2013.

Ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt i Unionit Kristian Social (CSU) i sheh shifrat e fundit si konfirmim të efektivitetit të politikës së tij të migracionit, e cila nga shumë njerëz shihet si e diskutueshme.

Në një intervistë me BILD, ai vuri në dukje se shifrat tregojnë “sukses të qartë të kthesës së migracionit” dhe theksoi se ministria e tij do të vazhdojë të punojë për të ripërtërirë sistemin e migracionit “nga koka te këmbët”.

Eurodeputetja e Unionit Kristian Demokrat (CDU) dhe ekspertja e migracionit, Lena Düpont, gjithashtu i sheh shifrat në rënie si një sukses të madh. Duke folur për mediat gjermane, ajo vuri në dukje se marrëveshjet e partneritetit me vendet kryesore të Afrikës së Veriut luajtën një rol të madh në uljen e shifrave të azilit.

Ajo përmendi gjithashtu bashkëpunimin më të madh midis vendeve të treta dhe agjencisë së mbrojtjes së kufijve të BE-së, Frontex, si arsye për këtë sukses.

Shifrat në të gjithë Evropën

Në gjysmën e parë të vitit 2025, Spanja mori numrin më të madh të kërkesave për azil, me vendin iberik që regjistroi pak mbi 76,020 kërkesa. Franca u rendit e dyta, me rreth 75,428. Gjermania pasoi me 65,495 kërkesa për azil në gjysmën e parë të vitit 2025.

Italia mori 62,534 aplikime, Greqia regjistroi 27,718, ndërsa Belgjika mori pak më shumë se 17 mijë.

Në skajin e poshtëm të spektrit, Hungaria, e cila mbështet një politikë të njohur për striktimin e imigracionit nën kryeministrin Viktor Orban, mori vetëm 47 aplikime. Sllovakia regjistroi 84 aplikime, ndërsa Lituania mori 152.

