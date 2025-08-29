Gjermani, për herë të parë pas 10 viteve regjistrohen mbi tre milionë të papunë
Në Gjermani, numri i të papunëve kaloi tre milionë në gusht, hera e parë që nga shkurti i vitit 2015 dhe një shenjë e recesionit ekonomik.
Sipas të dhënave fillestare, 3.03 milionë njerëz ishin të papunë në ekonominë më të madhe të Evropës, një rritje prej 46,000 në një muaj dhe më shumë se 153,000 në një vit, tha Agjencia Federale e Punësimit.
Shkalla e papunësisë, e llogaritur duke përdorur të dhëna të rregulluara sezonalisht, mbeti e qëndrueshme në 6.3 përqind.
“Ajo që prisnim ndodhi në gusht – për shkak të pushimeve verore, numri i të papunëve u rrit mbi tre milionë”, tha Andrea Nahles, presidente e Agjencisë Federale të Punësimit.
Disa sektorë të tillë si kujdesi shëndetësor dhe shërbimi civil “vazhdojnë të tregojnë rritje të ndjeshme të punësimit”, ndërsa “rënia vazhdon në prodhim dhe punë të përkohshme”, u tha ajo gazetarëve.
Tre milionë të papunë në gusht janë mbi të gjitha “një gjetje dështimi për shkak të refuzimit të reformave në vitet e fundit”, tha presidenti i shoqatës së punëdhënësve, Rainer Dulger, i cili beson se reforma e vërtetë është e nevojshme gjatë vjeshtës.
Qeveria e koalicionit e udhëhequr nga kancelari konservator Friedrich Merz pritet të nisë së shpejti reformat, veçanërisht reformat tatimore dhe sociale, për të ringjallur ekonominë e paqëndrueshme.