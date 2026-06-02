Gjermani, mbi 13 milionë njerëz jetojnë në varfëri

Shkalla e varfërisë në Gjermani u rrit me 0.6 pikë përqindjeje në 16.1 për qind midis viteve 2024 dhe 2025, me 13.3 milionë njerëz që jetojnë në varfëri, transmeton Anadolu.

Organizata e pavarur e mirëqenies sociale “Paritatische Gesamtverband” (Shoqata e Mirëqenies së Barabartë), publikoi një raport mbi varfërinë të titulluar “Rritje e varfërisë, pakësim i sigurisë”.

Raporti thekson thellimin e hendekut social, duke deklaruar se shkalla e varfërisë në vend është rritur me 0.6 pikë përqindjeje në 16.1 përqind midis viteve 2024 dhe 2025, dhe se 13.3 milionë njerëz jetojnë në varfëri.

Bazuar në të dhënat e publikuara nga Zyra Federale e Statistikave Gjermane (Destatis) në shkurt, raporti tregon se numri i njerëzve që konsiderohen “në rrezik varfërie” sipas standardeve të Bashkimit Evropian (BE) ka arritur një nivel të paparë në historinë e vendit.

“Kjo do të thotë që këta individë nuk kanë mjetet financiare për të marrë pjesë në mënyrë adekuate në jetën shoqërore. Me rritjen e fundit, shkalla e varfërisë ka arritur nivelin më të lartë deri më sot, duke thyer rekordin më alarmues që nga viti 2020”, thuhet në lajm.

Theksohet se shkurtimet e planifikuara të buxhetit për ndihmën për strehim, avancimet për mbështetjen e fëmijëve, mirëqenien e të rinjve, ndihmën për integrim, pensionet dhe sigurimin shëndetësor do të ndikojnë drejtpërdrejt te grupet vulnerabël, veçanërisht te prindërit beqarë, të moshuarit, pacientët, personat me aftësi të kufizuara, refugjatët dhe të rinjtë.

