Gjermani, kryetarja e bashkisë plagoset rëndë në një sulm me thikë

Gjermani, kryetarja e bashkisë plagoset rëndë në një sulm me thikë

Një kryebashkiake e sapozgjedhur pësoi lëndime të rënda në një sulm me thikë në Gjermaninë veriperëndimore, transmeton Anadolu.

Iris Stalzer, e cila u zgjodh kryebashkiake e qytezës Herdecke në fund të muajit të kaluar, u gjet me lëndime të rënda, raportuan mediat lokale, duke cituar burime sigurie.

Politikania socialdemokrate u sulmua nga një ose më shumë të dyshuar të panjohur pranë shtëpisë së saj, sipas transmetuesit publik NDR. E plagosur rëndë, ajo arriti të tërhiqej zvarrë në shtëpinë e saj.

Policia tha se po kërkon të dyshuarin ose të dyshuarit që janë të lirë. Nuk është bërë menjëherë e qartë nëse ka pasur apo jo një motiv politik pas sulmit.

MARKETING

Të ngjajshme

Agjencia për Shërbime Mediatike dënon gjuhën fyese të Zoran Bozhinovskit ndaj gazetarëve

Agjencia për Shërbime Mediatike dënon gjuhën fyese të Zoran Bozhinovskit ndaj gazetarëve

Gjuajtja me armë zjarri në Kumanovë, MPB jep detaje

Gjuajtja me armë zjarri në Kumanovë, MPB jep detaje

Mexhiti: Ndërtimi intensiv i bulevardeve dhe parkingjeve në Çair është prioritet kryesor

Mexhiti: Ndërtimi intensiv i bulevardeve dhe parkingjeve në Çair është prioritet kryesor

Kurti: Serbia po ndërhyn në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë

Kurti: Serbia po ndërhyn në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë

Arrestohet pas kërcënimit të hapur edhe xhaxhai tjetër i vrasësit të gjyqtarit në Tiranë

Arrestohet pas kërcënimit të hapur edhe xhaxhai tjetër i vrasësit të gjyqtarit në Tiranë

Gjuajtje me armë zjarri në Kumanovë, një person është plagosur

Gjuajtje me armë zjarri në Kumanovë, një person është plagosur