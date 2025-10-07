Gjermani, kryetarja e bashkisë plagoset rëndë në një sulm me thikë
Një kryebashkiake e sapozgjedhur pësoi lëndime të rënda në një sulm me thikë në Gjermaninë veriperëndimore, transmeton Anadolu.
Iris Stalzer, e cila u zgjodh kryebashkiake e qytezës Herdecke në fund të muajit të kaluar, u gjet me lëndime të rënda, raportuan mediat lokale, duke cituar burime sigurie.
Politikania socialdemokrate u sulmua nga një ose më shumë të dyshuar të panjohur pranë shtëpisë së saj, sipas transmetuesit publik NDR. E plagosur rëndë, ajo arriti të tërhiqej zvarrë në shtëpinë e saj.
Policia tha se po kërkon të dyshuarin ose të dyshuarit që janë të lirë. Nuk është bërë menjëherë e qartë nëse ka pasur apo jo një motiv politik pas sulmit.