Gjermani, dy pasagjerë u përpoqën të ndalonin aeroplanin që u kishte ikur
Dy pasagjerë rumunë që iu kishte ikur një fluturim nga Këlni i Gjermanisë për në Bukuresht të Rumanisë, u përpoqën ta ndalonin aeroplanin duke tundur duart në pistë pasi hynë nga dalja e emergjencës, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës “Bild”, një fluturim i “Wizz Air”-it nga aeroporti i Këlnit-Bonit për në Bukuresht u kthye në pistë pasi ishin mbyllur dyert.
Ndërkohë, dy pasagjerët rumunë që iu kishte ikur fluturimi shtypën butonin e emergjencës në aeroport dhe hynë në pistë përmes daljes së emergjencës.
Ngritja e aeroplanit u vonua pasi dy burrat, të moshës 28 dhe 47 vjeç, u përpoqën ta ndalonin aeroplanin duke tundur duart dhe u shfaqën papritur në pistë.
Policia njoftoi se ka filluar procedura ligjore kundër dy burrave për shkelje të Aktit të Sigurisë Ajrore dhe se incidenti po hetohet.