Gjermani, autoritetet hetojnë sulmin e dyshuar me eksploziv pranë termocentralit në Brandenburg

Gjermani, autoritetet hetojnë sulmin e dyshuar me eksploziv pranë termocentralit në Brandenburg

Autoritetet gjermane po hetojnë një sulm të dyshuar pranë një termocentrali të madh në Brandenburg, raportuan mediat të martën, transmeton Anadolu.

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Pajisje shpërthyese u gjetën në një strukturë kyçe elektrike pranë uzinës me qymyr kaf në Jaenschwalde, raportoi Maerkische Allgemeine Zeitung.

Gazeta tha se policia gjeti disa pajisje të ndërtuara për të qëlluar raketa të mbushura me eksplozivë dhe i bëri ato të sigurta. Qëllimi i dukshëm u konsiderua të ishte një ndërprerje e gjerë e energjisë elektrike duke synuar një nënstacion.

Operatori i rrjetit 50Hertz tha se autorët dëmtuan disa nga linjat e saj të transmetimit, duke ndërprerë përkohësisht shërbimin. Kompania tha se të gjitha linjat janë rikthyer në funksion dhe furnizimi publik me energji elektrike nuk është prekur.

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