Gjermani, AfD synon zgjedhjet federale pas fitores në shtetin Saksoni-Anhalt
Partia e ekstremit të djathtë të Gjermanisë, Alternativa për Gjermaninë (AfD) synon zgjedhjet federale pas fitores së saj dërmuese në shtetin lindor Saksoni-Anhalt, tha sot bashkë-drejtuesja e saj Alice Weidel, transmeton Anadolu.
AfD-ja do të shfaqet si partia më e fortë me diferencë të madhe, me një mandat shumë të qartë për të qeverisur në zgjedhjet e ardhshme federale, u tha Weidel gazetarëve në Berlin.
“CDU/CSU (Unioni Demokristian/Unioni Social i Krishterë) nuk do të jetë më kurrë në gjendje të fitojë zgjedhjet federale. Ky është një fakt”, shtoi ajo.
Ajo parashikoi se hendeku midis CDU/CSU dhe AfD-së është tashmë 10 pikë përqindjeje. “Dhe qëllimi im i deklaruar është ta zgjeroj ndjeshëm atë hendek në kohën më të shkurtër të mundshme dhe ta rrisë atë në të paktën 40 për qind deri në zgjedhjet e ardhshme federale”, tha ajo.
– Gjermanët që kërkojnë ndryshim politik
Ndërkohë, Weidel tha se Gjermania kërkon ndryshime politike, duke përmendur rezultatet e zgjedhjeve në Saksoni-Anhalt.
“Asnjë kancelar më parë nuk ka qenë aq jopopullor sa Friedrich Merz, i cili është bërë një pengesë e madhe për zhvillimin e Gjermanisë”, tha ajo.
“Njerëzit në këtë vend nuk duan më biznes si zakonisht, me migrim ilegal, kufij të hapur, rritje të shkallës së krimit midis shtetasve të huaj, dëbime të refuzuara, një politikë katastrofike të energjisë që çon në çmimet më të larta të energjisë në botë dhe deindustrializim të shfrenuar që po thyen shtyllën kurrizore të Gjermanisë”, shtoi Weidel.
Ajo përmendi taksat e larta dhe një sistem arsimor në gërryerje si probleme të mëtejshme.
Weidel e quajti rezultatin e zgjedhjeve një rezultat të ëndrrave për partinë e saj. Ajo e lidhi atë me një pjesëmarrje jashtëzakonisht të lartë mes jovotuesve, një fluks votuesish nga partitë e tjera dhe një pjesëmarrje rekord të votuesve prej afro 80 për qind.
AfD fitoi zgjedhjet shtetërore të së dielës në Saksoni-Anhalt me një diferencë të madhe, por nuk arriti shumicë absolute.