Gjermani, AfD e krahut të djathtë fiton zgjedhjet në Saksoni-Anhalt me një rekord prej 43.8 për qind të votave
Partia e krahut të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) fitoi zgjedhjet shtetërore të së dielës në Saksoni-Anhalt me një rekord prej 43.8 për qind të votave, por nuk arriti shumicën për të qeverisur e vetme ndërsa Unioni Demokratik Kristian (CDU) konservator i kancelarit Friedrich Merz ra në një minimum historik prej 17.2 për qind, tregojnë rezultatet zyrtare paraprake, transmeton Anadolu.
Autoriteti zgjedhor i shtetit tha se të gjitha fletët e votimit janë numëruar. AfD ka dyfishuar rezultatin e saj prej 20.8 për qind nga viti 2021 dhe shënoi performancën e saj më të fortë në çdo zgjedhje shtetërore gjermane. Ajo fitoi 39 nga 83 vende në Parlamentin e Magdeburgut, tre më pak se 42 të nevojshme për një shumicë të plotë. Me të gjitha partitë e tjera të mëdha që përjashtuan një koalicion me AfD, rezultati tregoi pasiguri politike dhe bisedime të gjata për formimin e një qeverie.
Pjesëmarrja në votime ishte 77.8 për qind, nga 60.3 për qind në vitin 2021 dhe më e larta në shtet që nga ribashkimi i Gjermanisë. “Ne kemi arritur pikërisht atë që synuam të arrinim. Ne kemi bërë histori në këtë vend”, tha kandidati kryesor i AfD-së, Ulrich Siegmund, për televizionin publik.
Ai tha se bashkëpunimi është i mundur “vetëm me ata që mbështesin kërkesën e AfD-së për një ndryshim të qartë në politikë”, pavarësisht nëse kjo do të vijë “përmes një grupi parlamentar apo përmes deputetëve individualë”. I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse nuk do të dalë asnjë partner, ai tha “Nëse është e nevojshme, do të ketë thjesht zgjedhje të reja”.
Socialdemokratët (SPD) përfunduan të tretët me 9.3 për qind, një nga paraqitjet e tyre më të dobëta në shtetin lindor. Të Gjelbrit pasuan me 8.9 për qind dhe Partia Socialiste e Majtë me 8.6 për qind. Aleanca Sahra Wagenknecht (BSW) kaloi pragun prej 5 për qind me 5.3 për qind dhe hyri në parlamentin e ri. Demokratët e Lirë, partnerë të vegjël në qeverinë në largim, nuk e kaluan pragun me 2.6 për qind.
CDU e kancelarit Merz mori 15 vende, nga 40 në vitin 2021. Të Gjelbrit, Social Demokratët dhe Partia e Majtë fituan nga tetë vende secila dhe BSW populiste e krahut të majtë fitoi pesë. Partitë e tjera së bashku mbajnë 44 vende.
Shifrat nuk ofrojnë rrugë të qartë drejt një shumice qeverisëse. Një koalicion i CDU-së, SPD-së dhe të Gjelbrit do të mbante 31 vende. Shtimi i Partisë së Majtë do ta çonte atë bllok në 39, ende më pak se 42. AfD mund të arrinte shumicën vetëm me mbështetjen e BSW. BSW mund të mbështeste një kandidat të AfD-së, të mbështeste një pretendent të mbështetur nga CDU ose të abstenonte. Në një votim të tretë për kryeministër të shtetit, kërkohet vetëm një shumicë.
Udhëheqësit e partive pritet të përcaktojnë qëndrimet e tyre këtë javë, me bisedimet fillestare eksploruese të koalicionit që ka të ngjarë të fillojnë në ditët në vijim.
Agjencia gjermane e Inteligjencës e ka klasifikuar degën rajonale të AfD-së si organizatë ekstremiste të krahut të djathtë, duke thënë se pjesë të partisë promovojnë një kuptim racist dhe etnik të identitetit kombëtar që është i papajtueshëm me rendin kushtetues demokratik të vendit. Partitë kryesore e kanë cituar këtë vlerësim për të mbajtur një refuzim për të qeverisur me AfD-në.