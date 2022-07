Gjermanëve u kërkohet të përgatiten për mungesë të gazit

ga frika se Rusia mund të ndërpresë furnizimet me gaz natyror, kreu i agjencisë rregullatore gjermane për energjinë u bëri thirrje banorëve të shtunën të kursejnë energjinë dhe të përgatiten për dimër, kur përdorimi rritet.

Presidenti i Agjencisë Federale të Rrjetit, Klaus Mueller u bëri thirrje pronarëve të shtëpive dhe apartamenteve që të kontrollojnë dhe rregullojnë kaldajat dhe radiatorët e tyre të gazit për të maksimizuar efikasitetin e tyre.

“Mirëmbajtja mund të zvogëlojë konsumin e gazit nga 10% deri në 15%,” tha ai për mediat gjermane.

Mueller tha se banorët dhe pronarët e pronave duhet të përdorin 12 javët përpara se të fillojë moti i ftohtë për t’u përgatitur.

Ai tha se familjet duhet të fillojnë të flasin tani “nëse çdo dhomë duhet të vendoset në temperaturën e saj të zakonshme në dimër – ose disa dhoma mund të jenë pak më të ftohta”.

Apeli erdhi pasi Rusia reduktoi flukset e gazit në Gjermani, Itali, Austri, Republikën Çeke dhe Sllovaki në fillim të këtij muaji.

Kompania shtetërore ruse e energjisë Gazprom fajësoi një problem teknik për reduktimin e gazit natyror që rrjedh përmes Rrjedha Veriore 1, një tubacion që kalon nën Detin Baltik nga Rusia në Gjermani.

Kompania tha se pajisjet që po rinovoheshin në Kanada kishin ngecur atje për shkak të sanksioneve perëndimore mbi luftën e Rusisë në Ukrainë.

Udhëheqësit gjermanë e kanë hedhur poshtë këtë shpjegim dhe i kanë quajtur reduktimet një veprim politik si reagim ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë pasi ajo pushtoi Ukrainën.

Zëvendëskancelari Robert Habeck, i cili është gjithashtu ministër i ekonomisë dhe klimës së Gjermanisë dhe përgjegjës për energjinë, ka paralajmëruar se një “bllokim” i gazsjellësit është i mundur duke filluar nga 11 korriku, kur do të fillojë puna e rregullt e mirëmbajtjes. Në verërat e mëparshme, puna ka sjellë mbylljen e Rrjedhës Veriore 1 për rreth 10 ditë, tha ai.

Pyetja është nëse mirëmbajtja e ardhshme e rregullt e gazsjellësit Rrjedha Veriore 1 do të kthehet në “një mirëmbajtje politike më afatgjatë”, tha Mueller i rregullatorit të energjisë.

Nëse fluksi i gazit nga Rusia “do të ulet për një periudhë më të gjatë kohore, do të duhet të flasim më seriozisht për kursimet”, tha ai.

Sipas Mueller, në rast të ndërprerjes së furnizimit me gaz, ekonomitë familjare do të mbroheshin posaçërisht, ashtu si spitalet apo shtëpitë e pleqve.

“Unë mund të premtoj se do të bëjmë gjithçka që mundemi për të shmangur që ekonomitë familjare të jenë pa gaz,” tha ai, duke shtuar: “Ne mësuam nga kriza e koronavirusit se nuk duhet të bëjmë premtime nëse nuk jemi plotësisht të sigurt se mund t’i mbajmë ato. .”

Ai tha se agjencia e tij “nuk sheh një skenar në të cilin nuk ka më gaz fare që vie në Gjermani”.

Në fillim të këtij muaji, ministri i ekonomisë Habeck aktivizoi fazën e dytë të planit të urgjencës me tre faza të Gjermanisë për furnizimet me gaz natyror, duke paralajmëruar se ekonomia më e madhe e Evropës u përball me një “krizë” dhe objektivat e magazinimit për dimër ishin në rrezik. /rel/