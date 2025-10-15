Gjeorgjievski: Do të ndërtohen 2 shkolla të reja të mesme

Gjeorgjievski: Do të ndërtohen 2 shkolla të reja të mesme

Kandidati për kryetar për Qytetin e Shkupit nga VMRO-DPMNE Orce Gjorgjievski, prezantoi vizionin e tij për arsim modern, digjital dhe ekologjik në kryeqytet, duke paralajmëruar një sërë projektesh kapitale që synojnë përmirësimin e shkollave, procesit mësimor dhe kushteve për nxënësit dhe mësuesit. Gjorgjievski tha se do të ndërtohen 2 shkolla të reja të mesme, do të zbatohet transformim i plotë energjetik i të gjitha shkollave të mesme në Shkup ku secila shkollë do të pajiset me panele fotovoltaike, izolim termik, fasada të reja dhe sisteme inteligjente për monitorimin e konsumit të energjisë.

ORCE GJORGJIEVSKI, KANDIDAT I VMRO- SË PËR QYTETIN E SHKUPIT

Në bashkëpunim me Qeverinë, do të ndërtohen dy shkolla të reja të mesme, njëra në Draçevë, si objekt i ri për shkollën e mesme ‘Vëllezërit Milladinovci’ dhe tjetra në Gjorçe Petrov për shkollën e mesme ‘Koço Racin’. Këto janë objekte moderne, të digjitalizuara dhe me efikasitet energjetik, të pajisura sipas standardeve më të larta evropiane”.

MARKETING

Të ngjajshme

Hakohet uebsajti i stacionit të autobusëve në Shkup, hakerët kërcënojnë autoritetet e Maqedonisë

Hakohet uebsajti i stacionit të autobusëve në Shkup, hakerët kërcënojnë autoritetet e Maqedonisë

Suedia rinovon strehimoret e kohës së luftës mes tensioneve në rritje me Rusinë

Suedia rinovon strehimoret e kohës së luftës mes tensioneve në rritje me Rusinë

Lideri i burgosur palestinez Marwan Barghouti pëson thyerje në brinjë pas sulmit në burgjet izraelite

Lideri i burgosur palestinez Marwan Barghouti pëson thyerje në brinjë pas sulmit në burgjet izraelite

Rritet në 67.938 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e Izraelit në Gaza

Rritet në 67.938 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e Izraelit në Gaza

(VIDEO) Komisioni i Venedikut: Ndryshime kushtetuese për mandatin e prokurorit

(VIDEO) Komisioni i Venedikut: Ndryshime kushtetuese për mandatin e prokurorit

(VIDEO) Shtetasit e RMV-së mund të udhëtojnë pa viza në 129 vende

(VIDEO) Shtetasit e RMV-së mund të udhëtojnë pa viza në 129 vende