Gjeorgjievski: Do ta bashkoj tërë mekanizimin e qytetit, për 72 orë Shkupi do të pastrohet
Kandidati për kryetar të Qytetit të Shkupit nga radhët e VMRO-DPMNE-së, Orce Gjorgjievski, mbrëmë ishte mysafir në emisionin Triling në televizionin 24. Gjorgjievski theksoi se Shkupi aktualisht po përballet me situatën më të keqe ndonjëherë. Sipas tij, me organizim të mirë, problemet mund të zgjidhen shpejt dhe se në 72 orët e para do të kryhet një aksion i madh për pastrimin e qytetit, në të cilën do të përfshihen të gjitha komunat, ndërmarrjet publike dhe kompanitë me përgjegjësi shoqërore, thuhet në kumtesën e VMRO-DPMNE-së, të cilën MIA e transmeton në formë integrale.
“Na duhet vetëm një organizim i mirë. Nuk ka pasur kurrë një situatë kaq të keqe sa sot, duhet ta pranojmë këtë, dhe kjo është një situatë faktike. Por kur them një organizim i mirë, besoj se di ta organizoj mirë situatën dhe t’i zgjidh problemet. Në 72 orët e para, siç paralajmërove, me përgjegjësi pohoj se qyteti do të pastrohet, do të bëhet një pastrim i madh i përgjithshëm, në të cilin jo vetëm qyteti do ta bëjë, por të gjitha komunat do të ndihmojnë këtu, ky është organizimi”, thotë Gjorgjievski.
Gjorgjievski theksoi se në katër vitet e fundit nuk ka pasur asnjë takim koordinues me Qytetin e Shkupit, gjë që e konsideron të papranueshme. Ai theksoi se si kryetar i BNJVL-së ka treguar se si bashkëpunimi duhet të jetë në interes të qytetarëve.
“Nuk kemi pasur takim koordinues me Qytetin e Shkupit për 4 vitet e fundit. Kjo është e papranueshme, pavarësisht se cilës parti politike i përket dikush. Si kryetar i BNJVL-së, mendoj se kam treguar në vitet e kaluara, që kur e kam udhëhequr atë institucion, se si duhet të funksionojmë të gjithë së bashku kur bëhet fjalë për interesat e qytetarëve”, tha Gjorgjievski dhe shtoi:
“Unë në ato 72 orë, përveç vënies në dispozicion të plotë të të gjithë mekanizimit të Qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjeve publike, do t’u bëj thirrje seriozisht edhe të gjitha komunave që të përfshihen, por edhe kompanive me përgjegjësi shoqërore që të përfshihen, të gjithë do të dalim”.