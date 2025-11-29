Gjeorgji/ Arrestohet lideri i opozitës, tentoi t’i vinte flakën gjykatës
Autoritetet gjeorgjiane ndaluan këtë të shtunë liderin e një partie opozitare nën dyshimin se kishte tentuar t’i vinte zjarrin ndërtesës së Gjykatës së Qytetit të Tbilisit.
Aleksandre Elisashvili hyri me forcë në ndërtesën e kancelarisë së gjykatës në kryeqytetin gjeorgjian në agim, duke thyer një dritare me çekiç dhe më pas derdhi benzinë në perimetrin e zyrës, shkruan Associated Press.
Të paktën kështu tha Ministria e Brendshme në një deklaratë në Facebook.
47-vjeçari, i cili themeloi partinë Qytetarët dhe ka qenë më parë deputet opozitar, mbante një armë zjarri dhe plagosi një zyrtar gjykate gjatë arrestimit.
Pamjet e publikuara nga autoritetet dukeshin se tregonin një pistoletë në tokë, një shishe benzine, një çakmak dhe xham të thyer.
Partia Qytetarët, e cila bën pjesë në koalicionin Lelo-Strong Georgia, është një nga tre grupet kryesore opozitare në vend. Autoritetet gjeorgjiane e kanë intensifikuar presionin ndaj partive opozitare. Partia në pushtet Ëndrra Gjeorgjiane ka kërkuar nga Gjykata Kushtetuese ndalimin e tre grupeve kryesore opozitare: Lëvizja Kombëtare e Bashkuar, Akhali/Koalicioni për Ndryshim dhe Lelo.
Disa liderë opozitarë janë në burg, në mërgim ose përballen me akuza penale, të cilat kundërshtarët i cilësojnë si të motivuara politikisht.