Gjeorgji/ Arrestohet lideri i opozitës, tentoi t’i vinte flakën gjykatës

Autoritetet gjeorgjiane ndaluan këtë të shtunë liderin e një partie opozitare nën dyshimin se kishte tentuar t’i vinte zjarrin ndërtesës së Gjykatës së Qytetit të Tbilisit.

Aleksandre Elisashvili hyri me forcë në ndërtesën e kancelarisë së gjykatës në kryeqytetin gjeorgjian në agim, duke thyer një dritare me çekiç dhe më pas derdhi benzinë në perimetrin e zyrës, shkruan Associated Press.

Të paktën kështu tha Ministria e Brendshme në një deklaratë në Facebook.

47-vjeçari, i cili themeloi partinë Qytetarët dhe ka qenë më parë deputet opozitar, mbante një armë zjarri dhe plagosi një zyrtar gjykate gjatë arrestimit.

Pamjet e publikuara nga autoritetet dukeshin se tregonin një pistoletë në tokë, një shishe benzine, një çakmak dhe xham të thyer.

Partia Qytetarët, e cila bën pjesë në koalicionin Lelo-Strong Georgia, është një nga tre grupet kryesore opozitare në vend. Autoritetet gjeorgjiane e kanë intensifikuar presionin ndaj partive opozitare. Partia në pushtet Ëndrra Gjeorgjiane ka kërkuar nga Gjykata Kushtetuese ndalimin e tre grupeve kryesore opozitare: Lëvizja Kombëtare e Bashkuar, Akhali/Koalicioni për Ndryshim dhe Lelo.

Disa liderë opozitarë janë në burg, në mërgim ose përballen me akuza penale, të cilat kundërshtarët i cilësojnë si të motivuara politikisht.

 

