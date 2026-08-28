Gjenocidi në Gaza zgjeron krizën lidhur me trupat e palestinezëve të mbajtur nga Izraeli
Palestinezët shënojnë të enjten Ditën Kombëtare për Rikthimin e Trupave të Dëshmorëve Palestinezë dhe Arabë, ndërsa numri i trupave palestinezë të mbajtur nga Izraeli ka arritur nivele të paprecedenta, me vlerësimet izraelite që e vendosin shifrën në rreth 1.700, raporton Anadolu.
E shënuar çdo vit më 27 gusht, kjo ditë vë në pah luftën disa dekadëshe të familjeve palestineze për të rikthyer trupat e të afërmve të tyre të mbajtur në morgjet ushtarake izraelite ose të varrosur në varreza ushtarake të mbyllura, të njohura si “varrezat e numrave”.
Çështja është përshkallëzuar ndjeshëm që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor 2023, me qindra trupa të paidentifikuar të kthyer në Gaza, ndërsa mijëra palestinezë vazhdojnë të jenë të zhdukur.
Kabineti palestinez e shpalli 27 gushtin si një ditë kombëtare në vitin 2008 për të mobilizuar përpjekjet popullore dhe ligjore për përcaktimin e fatit të palestinezëve të zhdukur, rikthimin e trupave të mbajtur dhe dorëzimin e tyre familjeve për varrim.
– 799 emra të dokumentuar
Fushata Kombëtare Palestineze për Rikthimin e Trupave të Dëshmorëve dhe Zbulimin e Fatit të të Zhdukurve, një organizatë joqeveritare, së bashku me institucionet palestineze për të burgosurit, thanë se Izraeli mban trupat e 799 palestinezëve, identitetet e të cilëve janë dokumentuar.
Prej tyre, 256 trupa mbahen në “varrezat e numrave”, 99 i përkasin të burgosurve palestinezë, 81 janë fëmijë nën moshën 18-vjeç dhe 10 janë gra.
Të dhënat e fundit izraelite nxjerrin në pah dallimin mes numrit të dokumentuar nga institucionet palestineze dhe numrit të vlerësuar të trupave që mbahen.
Më 11 gusht, gazeta Haaretz, duke cituar dy burime të sigurisë, raportoi se Izraeli mban 1.700 trupa palestinezësh për përdorim në marrëveshje të mundshme për shkëmbimin e të burgosurve ose pengjeve, shumica e tyre nga Gaza.
– “Varrezat e numrave”
Palestinezët përdorin termin “varrezat e numrave” për t’iu referuar varrezave ushtarake izraelite të mbyllura, ku trupat e palestinezëve dhe arabëve janë varrosur pa emra. Në vend të emrit, çdo varr shënohet me një numër që lidhet me një dosje që përmban informacione për personin e varrosur.
Kjo praktikë në formën e saj më të njohur daton nga fundi i viteve 1960 dhe u zgjerua pas luftës së vitit 1967. Varrezat ndodhen në zona ushtarake të mbyllura, të cilat familjet përgjithësisht nuk mund t’i vizitojnë.
Historikisht, në këto varreza janë mbajtur trupat e palestinezëve dhe arabëve, përfshirë shtetas libanezë.
– Mjet negocimi
Që nga viti 2015, Izraeli e ka zgjeruar politikën e mbajtjes së trupave palestinezë. Në vitin 2017, Kabineti i Sigurisë miratoi mbajtjen e disa trupave për përdorim në negociatat e ardhshme.
Në shtator 2019, Gjykata Supreme e Izraelit autorizoi autoritetet ushtarake të mbanin trupat palestinezë në bazë të Rregulloreve të Emergjencës të vitit 1945, përfshirë përdorimin e tyre në negociata për të siguruar kthimin e izraelitëve ose të mbetjeve të tyre mortore.
Në vitin 2020, Kabineti i Sigurisë zgjeroi rrethanat në të cilat trupat palestinezë mund të mbaheshin.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë 1.303 palestinezë dhe kanë plagosur 4.336, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Që nga tetori 2023, ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 73.400 persona dhe ka plagosur mbi 174.400 në luftën e saj gjenocidale në Gaza.