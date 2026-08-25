Gjenocidi në Gaza vazhdon: 73,431 palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite që nga tetori 2023
Nëntë palestinezë të tjerë u vranë nga zjarri i ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të vdekurve që nga tetori i vitit 2023 në 73.431 persona, tha të martën Ministria e Shëndetësisë, raporton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se numri përfshinte gjashtë persona të vrarë nga forcat izraelite, dy që vdiqën nga plagët e tyre dhe një trup i të cilit u nxor nga rrënojat.
Ministria tha se 36 persona u plagosën gjithashtu nga forcat izraelite në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të plagosurve në 174.437 persona.
Një burim mjekësor tha më parë për Anadolu se dy palestinezë humbën jetën nga plagët e shkaktuara nga zjarri i ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës.
Burimi tha se një palestinez vdiq nga plagët e marra në bombardimet izraelite në perëndim të Khan Younis në Gazën jugore të hënën.
Një tjetër palestinez vdiq nga plagët e rënda të marra në një sulm izraelit në lagjen Al-Amal të Khan Younis disa ditë më parë, tha i njëjti burim.
Ndërkohë, burime lokale thanë për Anadolu se automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të rëndë drejt shtëpive dhe tendave që strehonin civilë të zhvendosur në zonat në jug të Khan Younis.
Artileria izraelite qëlloi gjithashtu predha drejt kampit të refugjatëve Bureij dhe zonës përreth urës Wadi Gaza në Gazën qendrore.
Në Gazën veriore, automjetet izraelite hapën zjarr të rëndë drejt shtëpive palestineze në Beit Lahia mes granatimeve intensive me artileri, thanë dëshmitarët okularë.
Sulmet erdhën pavarësisht thirrjes së Presidentit të SHBA-së Donald Trump drejtuar Izraelit për të ndaluar sulmet në Gaza.
Në një intervistë me Fox News më 17 gusht, Trump tha se “Izraelitët nuk duhet të sulmojnë në Gaza. Hamasi pranoi të dorëzojë armët” sipas planit të tij për t’i dhënë fund luftës në enklavë.
Pavarësisht armëpushimit të 10 tetorit 2025, shkeljet izraelite kanë vrarë 1.296 palestinezë dhe kanë plagosur 4.296 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Krahas viktimave, Izraeli ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, ndërsa OKB-ja ka vlerësuar kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.