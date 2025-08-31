Gjenerali i ushtrisë ukrainase thotë se Kremlini humbi mbi 290 mijë ushtarë që nga fillimi i luftës
Forcat ruse kanë humbur më shumë se 290,000 ushtarë përgjatë gjithë vijës së frontit që nga fillimi i vitit 2025.
Një raport i Komandantit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, Oleksandr Syrskyi, ka dhënë detaje lidhur me situatën në terren, transmeton Telegrafi.
Thuhet se Rusia pësoi humbjet e saj më të rënda në rajonin e Donetskut, veçanërisht në frontin e Pokrovskut, ku përqendroi përpjekjet e saj kryesore, por nuk arriti të arrinte asnjë nga objektivat e saj strategjikë.
Masat e stabilizimit janë duke u ndërmarrë në disa pjesë të frontit.
Zelensky vuri në dukje se njësitë ukrainase po e rimbushin çdo javë “fondin e shkëmbimit” me ushtarë rusë të kapur rob.
Madje ka theksuar sot se Forcat e Armatosura të Ukrainës janë gati për sulme të reja.
“Ne analizuam në detaje situatën në frontin e Zaporizhzhisë dhe qëllimet e armikut. Gjithashtu situatën në zonat kufitare të rajoneve Sumy dhe Kharkiv. Ne do të vazhdojmë operacionet tona aktive në mënyrën e duhur për mbrojtjen e Ukrainës. Forcat dhe burimet janë përgatitur. Janë planifikuar gjithashtu sulme të reja të thella në Rusi”, shtoi presidenti ukrainas.