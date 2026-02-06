Gjenerali i lartë rus qëllohet me armë nga një person i paidentifikuar në Moskë

Gjenerali i lartë rus qëllohet me armë nga një person i paidentifikuar në Moskë

Një gjeneral i lartë rus u qëllua nga një individ i paidentifikuar në kryeqytetin e vendit, Moskë, tha të premten Komiteti Hetues i Rusisë, transmeton Anadolu.

Duke cituar zëdhënësen e Komitetit Hetues, Svetlana Petrenko, media shtetërore ruse raportoi se u qëllua me armë drejt gjenerallejtënant Vladimir Alekseyev në një ndërtesë banimi në kryeqytetin rus. Ajo tha se personi që qëlloi, u largua më pas nga vendi i ngjarjes.

Petrenko deklaroi se është hapur një çështje penale për tentativë vrasjeje dhe trafikim të paligjshëm të armëve të zjarrit në lidhje me incidentin, i cili sipas saj ndodhi në Moskën veriperëndimore.

