Gjenerali amerikan: Kundërofensiva e Ukrainës nuk është dështim, lufta do të jetë e gjatë dhe e përgjakshme

“Kundërofensiva e Ukrainës është larg të qenurit një dështim, por lufta përpara do të jetë “e gjatë dhe e përgjakshme”.

Kështu u shpreh gjenerali më i lartë i SHBA-së, Mark Milley, shkruan Sky News.

“Është larg të qenurit një dështim… Unë mendoj se është shumë herët për të bërë një thirrje të tillë,” tha gjenerali Mark Milley, kryetar i Shefit të Shtabit të Përbashkët.

“Unë mendoj se ka mbetur ede luftë për të shkuar dhe unë do të qëndroj me atë që thamë më parë: Kjo do të jetë e gjatë. Do të jetë e vështirë. Do të jetë e përgjakshme.”, shtoi ai.

MARKETING