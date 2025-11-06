Gjendje e jashtëzakonshme në Filipine, të paktën 140 të vdekur nga tajfuni
Presidenti filipinas Ferdinand Marcos Jr. Ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi tajfuni Kalmaegi la të paktën 140 të vdekur dhe qindra të zhdukur në provincat qendrore në katastrofën natyrore më vdekjeprurëse që ka goditur vendin këtë vit.
Zyrtarët lokalë thanë se rreth 127 individë janë ende të zhdukur, shumë prej tyre në provincën qendrore të prekur rëndë të Cebus.
Deklarata e Marcos për “gjendje fatkeqësie kombëtare”, e bërë gjatë një takimi me zyrtarët e reagimit ndaj fatkeqësive për të vlerësuar pasojat e tajfunit, do t’i lejonte qeverisë të shpërndante fondet e emergjencës më shpejt dhe të parandalonte grumbullimin dhe çmimet e tepërta të ushqimit.
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme erdhi gjithashtu ndërsa cikloni tropikal u zhvendos në Detin e Kinës Jugore pasi u largua nga arkipelagu të mërkurën.
Zyrtarët e reagimit ndaj katastrofave paralajmëruan se një tjetër ciklon tropikal nga Paqësori mund të forcohet në një supertajfun dhe të godasë Filipinet veriore në fillim të javës së ardhshme.
Ndryshe, sipas Zyrës së Mbrojtjes Civile, gati 2 milionë njerëz u prekën nga sulmi i tajfunit Kalmaegi dhe më shumë se 560,000 fshatarë u zhvendosën, përfshirë rreth 450,000 që u evakuuan në strehimore emergjente.