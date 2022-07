Gjendja epidemiologjike në Maqedoninë e Veriut është stabile

Gjendja epidemiologjike në vend është stabile dhe për momentin nuk do të ketë masa të reja kufizuese. Ka rritje të rasteve të reja, por Komisioni për Sëmundje Infektive në mbledhjen e djeshme ka konstatuar se sipas numrit të shtretërve të lirë spitalorë dhe numrit të vdekjeve jemi ende në zonën e gjelbër dhe se për momentin atje nuk ka nevojë për masa të reja shtesë.

Mbeten të vlefshme masat për mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse në transportin publik, objektet shëndetësore, farmacitë dhe ambientet për kujdesin e të rriturve dhe personave me aftësi të kufizuara.

Numri i rasteve aktive është 3838, pasi dje janë regjistruar 788 raste të reja me KOVID-19, që është për të katërtën ditë radhazi me mbi 700 raste të reja.

Pothuajse gjysma e të gjitha rasteve – 1.865 janë në Shkup, pasuar nga Kumanovë – 194, Ohri – 172 dhe Kavadari – 170.

Qyteti i Shkupit, siç tha zëdhënësi i Komisionit për Sëmundje Infektive, Zlate Mehmedoviq, aktualisht është më i prekuri nga pacientët e sapo infektuar dhe për këtë është vendosur që në qytet të fillojnë të funksionojnë pesë klinika të reja për COVID. brenda javës së ardhshme.

Konkretisht, në hapësirat e Shtëpisë shëndetësore- Shkup dhe do të jenë në pesë poliklinikat më të mëdha në Shkup – në “Idadija”, “Gjorçe Petrov”, “Jane Sandanski”, “Çento” dhe në Çair.